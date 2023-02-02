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Kendini odaya kilitleyip evi yakacağını söyledi, operasyonla etkisiz hale getirilip yakalandı

DHA

Kendini odaya kilitleyip evi yakacağını söyledi, operasyonla etkisiz hale getirilip yakalandı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da evi yakacağını söyleyip kendini odaya kilitleyerek 2,5 saat direnen H.K. (40), polis ve itfaiyenin operasyonuyla etkisiz hale getirilip, yakalandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2284 Sokak´taki bir gecekonduda meydana geldi. Evde bulanan kız kardeşi ve annesiyle tartıştığı iddia edilen H.K., odasına geçip, kapıyı kilitledikten sonra evi yakacağını söyledi. Bunun üzerine anne ile kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler H.K.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak H.K. eylemi bırakmayınca yaklaşık 2,5 saat sonra polis, pencereden içeriye girmek istedi. Ancak kırılan cam parçası ile H.K.'nin kendine zarar verebileceği düşünülerek, vazgeçildi. Bunun üzerine kapının açılıp, içeri girilmesine karar verildi. İtfaiyenin kapıyı levye ile açmasının ardından odaya giren polis ekipleri, H.K.'ye müdahale edip yakaladı.
Polis tarafından evden çıkartılıp, sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen H.K., polise "Ben psikopat değilim" diyerek kendini savundu.
H.K., polis nezaretinde hastaneye götürülürken, ailesi ise görüntü çeken gazetecilere tepki gösterdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2023-02-02 14:37:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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