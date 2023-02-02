Kumar tartışmasında 3 kişiyi öldürüp kaçtı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, kumar yüzünden çıkan tartışmada A.K.'nin tabancayla ateş ettiği Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir hayatını kaybetti, Halil Ülkü ağır yaralandı. Jandarma kaçan saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aracın içinde bulunan 5 kişi arasında iddiaya göre, kumar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir, oğlu Galip Topdemir ve Halil Ülkü yaralandı. A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Ülkü ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-02-02 16:33:23



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