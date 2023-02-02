Kumar tartışmasında 3 kişiyi öldürüp kaçtı (2)



BORCUMU ÖDEYECEĞİM, DİYE ÇAĞIRMIŞ

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kumar yüzünden çıkan tartışmada A.K.'nin tabancayla vurduğu Mahmut Şimşek (52) ile İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'in (33) cenazeleri, savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Cinayetle ilgili detaylar ise ortaya çıktı. A.K.'nin, borcu olduğu Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'i "Borcunuzu ödeyeceğim" diyerek olay yerine çağırdığı öğrenildi. Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in, 07 BCT 520 plakalı hafif ticari araçla olay yerine gelerek A.K. ile buluştuğu, çıkan tartışmada A.K.'nin tabancayla 3 kişiye ateş açıp, kaçtığı öğrenildi. A.K.'nin, Halil Ülkü'yü de olay yeri yakınındaki noktada ağır yaraladığı belirtildi.

Öte yandan A.K.'nin, sosyal medya hesabında isminin yanına 'Daha filmin başındayız' yazdığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-02-02 17:23:09



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