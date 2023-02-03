Antalya'da 3 kişiyi öldüren şüpheli, 8 saat sonra yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kumar borcu yüzünden çıkan tartışmada Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i (33) tabancayla öldürüp Halil Ülkü'yü de ağır yaralayan Ahmet Karabulut (48), jandarmanın oluşturduğu özel ekip tarafından olaydan 8 saat sonra yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda bugün ifade işlemleri tamamlanan Karabulut, geniş güvenlik tedbirleri arasında Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Karabulut, savcılıkta verdiği ifade sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

2023-02-03 16:46:26



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