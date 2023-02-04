Genç ve Minik Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası heyecanı sürüyor



GÖYNÜK/ANTALYA (DHA)- Antalya'nın Göynük Belediyesi Spor Salonu'nda 31 Ocak'ta başlayıp 6 Şubat'ta sona erecek olan Mustafa Durmuşoğlu U23, Gençler ve Minik Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele yaşanıyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun Asist Analiz'in sponsorluğunda düzenlediği Çocuklar ve Gençler U23 Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 1834'ü sporcu olmak üzere 2 bin 500'e yakın katılımcı yer alıyor. 31 Ocak'ta başlayıp; ilk üç günü Minik Yıldızlar, son dört günü Gençler ve U23 müsabakaları olmak üzere devam eden organizasyon, 6 Şubat Pazartesi günü faaliyet final müsabakaları ile sona erecek.

BİRİNCİLER TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Şampiyonada Türkiye birincisi olan sporcular 21-28 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Çocuklar, Gençler ve U23 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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2023-02-04 16:34:20



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