Antalya'dan deprem bölgesine 400 personel



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana ve Osmaniye illerinde yıkıma neden olan deprem bölgesine Antalya'dan çeşitli birimlerden 400 kişilik kurtarma ve sağlık personeli yola çıktı.

Antalya Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, Hatay'a Sağlık İl Müdürlüğü'nden 11 araç ve 39 sağlık personeli, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 82 kişilik komando birliği, Kahramanmaraş'a 10 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD'dan 75 personel, 1 otobüs ve 5 kurtarma aracı, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 164 personel yola çıktı.

BÜYÜKŞEHİRDEN 30 KİŞİLİK UZMAN EKİP

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden de Kahramanmaraş'a tam donanımlı 30 kişilik uzman arama kurtarma ekibi gönderildi. Elazığ ve İzmir depremlerinde de görev alan deneyimli ekip, enkaz altı görüntüleme, sismik ses dinleme, termal kamera gibi teçhizatlar ile kesici ve ayırıcı donanımlara sahip. Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibinin bölgede AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katılacağı bildirildi.

MOBİL AŞEVİ HAZIRLANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da deprem bölgesine sosyal yardımlar için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından afet bölgesine hareket edecek. Battaniye ve diğer ihtiyaçlara yönelik yardımlarla ilgili hazırlıklar da sürüyor. (DHA)



DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-06 10:51:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.