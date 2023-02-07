İtfaiye personeli göçük altındaki bebeği 'Tamam kuzum, gidelim' diye kurtardı



ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da göçük altında kalan bir kız bebek, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Bebeği kucaklayıp, 'Allah Allah' diyerek enkazdan çıkaran itfaiye personeli, 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek ambulansa götürdü.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürdü. AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı mücadele etti. Büyükşehir ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta dünden bu yana 24 vatandaşı enkazdan sağ olarak çıkarmayı başarırken, bugün ise Hatay'da mucize bir kurtuluşa imza attı. Enkazın altında soğuk havaya rağmen yaşama tutunmayı başaran bir kız bebek Antalya itfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Kız bebeği kucaklayıp, 'Allah Allah' diyerek enkazdan çıkaran itfaiye personeli, 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek ambulansa götürürken, duygulandı.

18 YAŞINDAKİ SAMET KURTARILDI

Aynı ekip Kahramanmaraş'ta yerle bir olan binadan da 18 yaşındaki Samet isimli genci kurtardı. Saatler süren titiz çalışma sonucu enkazdan kurtarılan genç, hastaneye sevk edildi. Samet'in kurtarılma anlarını çevrede bulunanlar gözyaşlarıyla izledi.

BELEDİYE BAŞKANLARI KILIÇDAROĞLU İLE DEPREM BÖLGESİNDE

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgelerine yaptığı ziyarete İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Kılıçdaroğlu ile belediye başkanları depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Adana ve Hatay'da inceleme yaptı.

'Gün birlik günü' çağrısını yineleyen Başkan Böcek, yaraların el birliğiyle sarılması için çalışacaklarını belirterek, "Yaralarımızı hep birlikte sarmak için depremzede vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-02-07 18:49:22



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