'Umudunuzu kaybetmeyin' yazdığı enkazdan 64'üncü saatte kurtarıldı

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ANTALYA, (DHA)ANTALYA'dan Kahramanmaraş'a giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Doğan Akkök isimli genci enkazdan 64 saat sonra sağ çıkardı. Gencin, enkazda duvara 'Umudunuzu kaybetmeyin' yazdığı görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, dün Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Selin Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, Doğan Akkök isimli gence ulaştı. İtfaiye erleri, 3 gün sonra ışık gördüğünü belirten Akkök ile iletişim kurup, moral vermeye çalıştı. Ekiplerin 'Sen yazılımcı ol' tavsiyesine Akkök, "Benim için grafik tasarım ağabey" karşılığını verdi. Depremden 64 saat sonra enkazdan kurtarılan Akkök, hastaneye kaldırıldı. Doğan Akkök'ün, enkazda duvara 'Umudunuzu kaybetmeyin' yazdığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2023-02-09 10:04:21



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