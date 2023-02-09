Dolandırıcılıkla suçlanan eski SHGM Genel Müdürü Kesici tahliye edildi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da geçen yıl aralık ayında düzenlenen operasyonda çok sayıda iş adamı, bürokrat ve pilottan, kamu ihaleleri almak yoluyla yüksek kar vaadi sunarak para topladığı iddia edilen, aralarında Eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'nin de bulunduğu 4'ü tutuklu 9 sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılandığı dava başladı. 6 saat süren duruşma sonrası Bahri Kesici'nin de arasında olduğu tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

Antalya'da yaşayan E.C. (81), 2021 yılı mayıs ayında evinde yaşadığı kanalizasyon problemi sonrası Yasemin İzci Kurnaz ile tanıştı. İddiaya göre, havacılık işleriyle ilgilendiğini ve belediyelerde de tanıdıkları olduğunu söyleyen Kurnaz, eşi Burçin Burak Kurnaz'ın ise pilot olduğunu belirtti. Aynı yıl temmuz ayında E.C., bir hava yolu şirketini alma durumu olduğundan Yasemin İzci Kurnaz'a bahsetti. Bunun üzerine Kurnaz, eşinin de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) kurumun eski Genel Müdürü Bahri Kesici'yi tanıdığını söyledi. E.C. ve oğlu D.C., hisse almak amacıyla İstanbul'da Bahri Kesici ve Yasemin İzci Kurnaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin devamında E.C. ve oğlu D.C., hava yolu şirketi sahibi C.B., Bahri Kesici ve Yasemin İzci Kurnaz şartlar ve finansman konularının konuşulduğu bir görüşme daha yaptı ancak herhangi bir ticari anlaşma yapılmadı.

YÜKSEK KAR VAADİ İDDİASI

Daha sonra iddiaya göre Bahri Kesici, İstanbul'da belediye tarafından yapılacak mezarlık projesinden bahsettiği E.C.'den, ihale olmaksızın bu işi alabileceğini belirterek, finansman desteği istedi. Projeyle alakalı oğulları D.C. ve A.C.'nin Bahri Kesici'ye 1 milyon lira gönderdiğini iddia eden E.C., yaklaşık 3 ay içerisinde projenin başlayacağı, devamında daha yüksek miktarlarda ödeme ve kazanç olacağı, sermayeyi sağlayan kendilerine yüzde 50, Bahri Kesici'ye yüzde 25, Yasemin İzci Kurnaz ve ortağı Bülent Şahin'in ise yüzde 25 kar payı alacağı yönünde anlaşma yaptı. Aylar geçmesine rağmen herhangi bir proje ve ödeme yapılmaması, avansın ise geri verilmemesi üzerine E.C., dava açtı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu süreçte Yasemin İzci Kurnaz'ın Antalya'da lüks otellerle sürekli ticaret ve promosyon anlaşmaları yaptıklarını anlattığını ileri süren E.C., kendisinden sermaye talep eden Kurnaz'ın anlattıklarına inanarak o dönem yaklaşık 2 milyon 700 bin lirayı Kurnaz'ın belirttiği şirketlerin hesaplarına gönderdiğini iddia etti. E.C., işin devamında para talep ettiklerinde Yasemin İzci Kurnaz'ın "Ödeme konusunda sıkıştırmayın" diyerek, telefonlara cevap vermemeye başlaması sonrası dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Bütün projelerde Bahri Kesici'nin kar ortağı, Yasemin İnci Kurnaz ve ortağı Bülent Şahin'in projeyi düzenleyen, kendilerinin ise sermayedar olduğunu belirten E.C.'nin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, 2022 Aralık ayında operasyon düzenlendi. Çok sayıda iş insanı, bürokrat ve pilottan yüksek kar vaadiyle kamu ihalelerini almak amacıyla yaklaşık 3 milyon lira topladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Bahri Kesici, Bülent Şahin, Yasemin İzci Kurnaz ve pilot eşi Burçin Burak Kurnaz tutuklanırken, 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Davanın ilk duruşması Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Yasemin İzci Kurnaz, Burçin Burak Kurnaz, Bahri Kesici ve Bülent Şahin ile tutuksuz sanıklar H.E., Y.E.A. ve S.K., şikayetçiler ve taraf avukatlarının salonda hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanık İ.K.A. ise bulunduğu şehirden SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Tutuksuz sanık H.Z. ise duruşmada yer almadı.

MAALİYET DÜŞÜK, FATURA YÜKSEK

Duruşmada savunma yapan Yasemin İzci Kurnaz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Şikayetçi E.C.'nin bir hava yolu şirketini satın alacağını söylediğini ve bu konuda eşi de pilot olduğu için yardımcı olmasını istediğini, bu nedenle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yapan Bahri Kesici ile tanıştırdığını söyledi. Kurnaz, "E.C. ile havacılık şirketinin genel müdürlüğüne gittiğimizde genel müdür müştekiyi önceden tanıdığını ve bu şirketi alacak parası olmadığını söyledi. Bu süreçte Bülent Şahin ile promosyon işleri yapmak için şirket kuracaktık. E.C. ile oğlu D.C. ortak olabileceğini söyledi. Müştekilerin hayvanlarla ilgili faaliyet gösteren firmaları olduğu için teminatlar konusunda destek olabileceklerini düşündüğümüz için teklifi kabul ettik" dedi.

Bir hava yolu şirketinden hamam seti projesi aldıklarını, çeşitli fason atölyelerle görüşmeler yaptıklarını ve faturalar karşılığında şirkete 17 bin ürün teslim ettiklerini anlatan Kurnaz, maliyetin çok düşük olduğu, ancak faturaların yüksek kesildiği hususunun doğru olmadığını söyledi.

PARA TRANSFERİ EŞİNİN HESABI ÜZERİNDEN YAPILDI

Yasemin İzci Kurnaz, bu dönemde kendi hesaplarının bloke olduğunu belirterek, "Eşim Burçin Burak'a ait banka hesaplarını kullanıyordum. Kendisi bu hesaplara hangi amaçla para geldiğini bilmiyordu. Bu hesaba ilişkin internet bankacığını ben kullanıyordum. Bahsi geçen şirketin faaliyetlerini Bülent Şahin ile birlikte yapıyorduk" dedi.

'DEVLET KADEMELERİNDE BİRÇOK KİŞİYİ TANIDIĞINI SÖYLÜYORDU'

Şirket ortağı olan sanık Bülent Şahin ise savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Şahin, "Yasemin ve Bahri ile harici bir yazılı olmayan ortaklık mevcuttu. Yasemin kendisinin bir hava yolu şirketi ve bazı otellerden iş aldığını, bu işleri birlikte yapabileceğimizi söylemişti. Bunun için kendisine para göndermiş, krediler çekmiştim. Banka hesap hareketlerinde görülen Burçin Burak Kurnaz'ın hesabına gönderilen paralar buna ilişkindir. Yine benim hesaplarımdan gönderilen paralar da göndermiş olduğum borçların iadesine ilişkindi. Hamam seti alımına ilişkin proje dışında diğer projelerle benim herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Bu projeyi yapan kişi Yasemin'dir. Bu projelere Bahri'nin dahil dolduğunu görmedim. Bu olaylar sanık Yasemin tarafından gerçekleştirilmiş olaylardır. Kendisi birçok yerde devlet kademelerinde birçok kişiyi tanıdığını söylüyordu" diye konuştu.

'EŞİME GÜVENDİĞİM İÇİN SORMADIM'

Sanık Burçin Burak Kurnaz, savunmasında eşi Yasemin İzci Kurnaz'ın hesaplarında bloke olduğu için kendi hesaplarını kullandığını belirterek, "Ben hesaba gelen paraların hangi iş için geldiğini bilmiyordum. Eşime güvendiğim için kendisine herhangi bir soru sormadım" dedi.

'DOLANDIRICILIK KASTIYLA HAREKET ETMEDİM'

Sanık Bahri Kesici, projelerle ilgili kendisinin yönlendirme yapmadığını belirtti. Yasemin İzci Kurnaz ve Bülent Şahin ile şikayetçilere ticari işler yapmak için bir araya geldiklerini kaydeden Bahri Kesici, şöyle dedi:

"Şayet dolandırıcılık kastıyla hareket etmiş olsaydım bu şekilde müştekilerin bulunduğu WhatsApp gruplarına böyle paylaşımlar olmazdı. Projelerden biri gerçekleşmiş ve benim payıma 20 bin 450 TL düşmüştür. Bu işe başladığımızda sanık Yasemin, kendisine finansal açıdan destek olmamı istediği için parça parça toplam 1 milyon 560 bin TL'yi eşinin hesabına göndermiştim. Ben dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim. Ankara'da tanıştığım iş insanı H.M.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir işin olduğunu söylemesi üzerine bu hususu müştekilere anlatmıştım. Kendilerini H.M.'ye yönlendirmiştim. Bu işe girilmesi hususunda anlaşma sağlanmıştı. İşin alınması halinde müştekilere düşecek kar payından bana yüzde 25 verilecekti. Müşteki E.C., H.M.'ye bu iş için istediği 950 bin lirayı benim vasıtamla göndermek istediğini, bu şekilde daha güvenli olacağını söyledi. Ben de kabul ettim. Hesabıma gönderilen parayı H.M.'ye ait hesaba gönderdim. Daha sonra bu iş olmayınca H.M.'den parayı alarak müştekilere göndermek istedim ancak H.M.'de o an para olmadığı için bu parayı gönderemedim. Bunun üzerine müştekiler benim aleyhime icra takibine başladılar. Hukuk davaları sonucunda müştekilerin avukatlarıyla protokol düzenleyerek 1 milyon 50 bin lira ile birlikte daha önce gerçekleşen bir hava yolu şirketi projesi nedeniyle bana düşen karın açıklama kısmında mezarlık işi olduğunun belirtilmesi nedeniyle toplam 1 milyon 70 bin lirayı müştekilerin hesabına gönderdim. Müştekiler açtıkları davalardan feragat ettiler. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum."

350 TL'YE SÖYLENEN ÜRÜNÜN DEĞERİ 17 TL ÇIKTI

Şikayetçi E.C. ise "Otellere hamam seti projesiyle ilgili bize toplamda 400 hamam tası teslim edildi. Ancak 350 TL'ye yapıldığı söylenen bu tasların gerçek değerinin 17 TL civarında olduğunu öğrenmiştim" dedi.

Şikayetçi A.C. de "En başta alınan hamam seti işiyle kısmi ödeme yapılarak bizim daha sonraki projelere para yatırmamız sağlandı. Daha sonra 100 bin adetlik iş alındığı söylendi. Bu işlerle ilgili bazı hususlar ters gitmeye başladı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

6 saat süren duruşmaya ara verildikten sonra mahkeme heyeti sanık Yasemin İzci Kurnaz'ın tutukluluk halinin devamına; diğer tutuklu 3 sanığın ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilerek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-02-09 10:26:28



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