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Hatay'daki huzurevinden Antalya'ya getirilenlerden büyük kısmı depremi hatırlamıyor

DHA

Hatay'daki huzurevinden Antalya'ya getirilenlerden büyük kısmı depremi hatırlamıyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya deprem bölgesindeki huzurevi ile rehabilitasyon merkezlerinden tahliye edilen ilk grup Hatay'dan geldi. Gelen grup arasındaki yaşlıların büyük bir bölümü rahatsızlıkları nedeniyle depremi hatırlamıyor, nerede olduklarını bilmiyor.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bunlarla birlikte on binlerce kişi de evini kaybederek, sokakta kaldı. Depremin vurduğu alanlardan birisi de yaşlı ve engellilerin yaşadığı huzurevleri ile rehabilitasyon merkezleri oldu. Buralarda kalan yaşlılar, farklı illerdeki bakım evlerine sevk edilmeye başlandı.
Malatya ve Hatay'dan gelecek yaklaşık 200 kişilik grup için de henüz açılışı yapılmayan Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü binası çalışanlar ve gönüllüler tarafından kısa bir sürede hazır hale getirildi. Önceki gece de Hatay'daki huzurevinden 47 kişilik bir grup buraya yerleştirildi. Gruptaki yaşlıların bir bölümü yaşadıkları korku dolu anları unutmaya çalışırken, büyük bir bölümü ise rahatsızlıkları nedeniyle depremi hatırlamıyor, hatta nerede olduklarını dahi bilmiyor.
'ÇOK MÜTHİŞ BİR SARSINTI'
Depremi hissedince büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ve çok korktuğunu söyleyen Ali Garibioğlu (70), "Uyurken bir sarsıntıyla uyandım. Çok müthiş bir sarsıntı, çok sallanıyordu ve çok uzun sürdü. Yapacak hiçbir şey yoktu dua etmekten başka. Sarsıntı durdu, ardından bir daha aynı şiddetle iki defa üst üste oldu. Hepimiz aşağıya indik. Aşağıda beklerken başka yerlere gideceğimiz söylendi. Konya, Adana, Antalya. Ne zaman gidilecek belli değil, aracın ne zaman geleceği belli değil. Yukarıdan döşekler indirdiler. Koridorlara serildi ve bir süre burada kaldık. Sürekli artçı depremler oluyordu" dedi.
'KORKUNUN ÖTESİNİ YAŞADIK'
Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Garibioğlu, "Korkunun ötesini yaşadık. Olamaz böyle bir şey, anlatılmaz. Odadaki kocaman buzdolabı ortaya kadar geldi. Duvarlar hep çatladı. O zaman daha çok korktum, depremin şiddetini anladım. Antalya'ya geleceğimizi biliyorduk. Antalya deprem bölgesi değil müşterek bir şekilde geldik. Ben buraya geldiğime sevindim. Adana'ya gidenler de oldu ama Adana'da deprem oldu. Buna rağmen büyük bir mucize, biz çok ucuz kurtulduk. Bir ölü veya yaralı yok. Çok şiddetli, çok kötüydü" diye konuştu.
'YATAKLARI AŞAĞIYA İNDİRDİLER'
Dışarı çıkınca depremin şiddetinin farkına varabildiğini söyleyen Emine Öcal (79), hislerini şu sözlerle anlattı:
"Sabaha yakın tıkır tıkır başladı. Sonra bizi alıp bahçeye indirdiler. Yatakları aşağıya indirdiler. Bir gece orada uyuduk. Ertesi gün buraya geldik. Korktuk tabi ama orada bize sahip çıktılar. Müdürlerimiz, kat görevlilerimiz bizim için uğraştılar. Çok şükür iyiyiz. Buraya da geldik ne güzel tertemiz her yer, memnunuz. Yemeğimizi, suyumuzu veriyorlar. Eğer olursa burada kalalım hiç gitmeyelim dedim oraya."
'AİLEMİ ÇOK ZOR KURTARDIM'
Yaşlılarla Antalya'ya gelen çalışanlardan Gökhan Öztürk, ailesinin iyi olduğunu gördükten sonra görevinin başına geldiğini söyledi. Öztürk, "Depremde evdeydim. Büyük bir sarsıntıyla uyandık. Ailemi çok zor kurtardım. Kendimizi dışarı attık ama bir taraftan giderken evin balkonunun çatısı uçtu, altında kalıyorduk. Sabah oldu amcam Kırıkhan ilçesinde, 5 katlı apartmanın altında kalmış. Onu kurtarmaya gittik, kurtardık. Hanımı vefat etti, çocukları yaralı kurtuldu" ifadelerini kullandı.
'NİYE GELDİKLERİNİ BİLE BİLMİYORLAR'
Hatay'dan Antalya'ya uzun bir yolculuk yaptıklarını belirten Öztürk, "İş yerimize yaşlıları kurtarmaya geldik. 4 günden beri huzurevindeyiz. Huzurevinden Antalya'ya gelmemiz söylendi, yaşlılarımızı getirdik. Hiç tereddüt etmeden geldik. Ailem çok şükür güvende. Yaşlılarımızdan 10 kişiye yakını aklı başında. Geriye kalan 30'u da hepsi rehabilitasyon görüyor. Deprem olduğunu, niye geldiklerini bile bilmiyorlar. Uzun bir yolculuk yaptık. Hatay'dan buraya gelene kadar sürekli yardım araçları gördük" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-02-09 11:13:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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