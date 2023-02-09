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Otel enkazında hayatını kaybeden rehber sayısı 18'e yükseldi

DHA

Otel enkazında hayatını kaybeden rehber sayısı 18'e yükseldi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-TURİST Rehberleri Birliği'nin (TUREB), uygulama eğitimi kapsamında gittikleri Adıyaman'da yıkılan Isias Hotel'in enkazında kalan 43 kişilik rehber grubundan, şu ana kadar 12'sinin sağ kurtarıldığı, 18'inin yaşamını yitirdiğini, 13'ünün durumu hakkında ise henüz bilgi olmadığı açıklandı. Enkazdan kurtarılma anına ait videoda elini kalbine götürerek, ekipleri selamlayan Nazımcan Hartlap'ın ise hastanede iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
TUREB'in, uygulama eğitimi kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz turlarının ardından gittikleri Güneydoğu eğitimi sırasında büyük depreme yakalanan 43 kişilik rehber ekibinin de bulunduğu Adıyaman'daki Isias Hotel'in enkazında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) arama-kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin çalışması sonrası rehberlerin kaptanı Mehmet Kalaycı, Emin Uysun, Ömer Tabarlı, Kağan Yıldız, Umut Ulaş Tan, Ozan Koç, Samet Burak Bingöl, Turgut Mustafa Yedek, Tayfun Dal'ın cenazeleri, enkazdan çıkarıldı. Daha önce yaralı kurtarıldığı söylenen Müzeyyen Gökçen ile İmran Aydoğdu'nun 24 saat, Tahsin Cem Efe ile Fikri Töre'nin ise 48 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı, cenazeleri ailelerine teslim edildi. Bahtiyar ve Ali İsrafiloğlu enkazdan çıkarıldıktan sonra, Ali Osman Aydın ise Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Çiğdem Şimşek'in ise enkazdan çıkarılıp, hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.
KURTARILMA VİDEOSUNDA SELAM VERMİŞTİ
KATAK ekiplerince 8 Şubat'ta enkazdan yaralı olarak çıkartılan Nazımcan Hartlap'tan da acı haber geldi. TUREB'in bilgi paylaşımında, kurtarılma anının videosu bulunan ve ailesiyle telefonla konuştuğu görülen Hartlap'ın sevk edildiği hastanede iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kurtarılma videosundaki görüntülerde; durumu ağır görünen Nazımcan Hartlap'ın kendisini kurtaran ekiplere elini başı ve kalbine koyarak selamlayıp, teşekkür ettiği anlar yer aldı.
10 REHBER HAKKINDA HENÜZ BİR BİLGİ YOK
Henüz hiç bilgi olmayan 10 rehberin isimleri ise Aykut Bulut, Etem Yedek, Ukba Alhomsi, Lenur Seyfettinoğlu, Önder Cırık, Sefa Veysel Yaşar, Çağkan Yılmaz, Hasan Öz, İdris Talha Kartav ve Tamer Özdoğru olarak bildirildi.
KOLOMBİYALI REHBERİ ARIYORLAR
Kolombiyalı olduğu belirtilen rehber Johanna Carolina Kap'ın enkazdan hafif yaralı olarak çıkarıldığı bilgisi iletildi. Adıyaman Devlet Hastanesi'ndeki kimliksiz bir kadının olduğunu öğrenen eşi teşhis için gitti ancak tam olarak teşhis edemedi. Kolombiya Büyükelçiliği'nden de canlı bulunduğu ama hangi hastanede olduğu veya hala hayatta olup olmadığının bilinmediği açıklaması yapılarak, ailesinin Kap'ı aradığı, bilgisi olanların 0 533 088 14 59 numaralı telefondan iletişime geçmeleri istendi. Rehberlerden Ömer Kale'nin, KATAK arama kurtarma ekince enkazdan çıkarıldığı öğrenildi ancak sonrasında netleşen başka bir bilgi olmadığı kaydedildi. Enkazdan hafif yaralı çıkarılan arkadaşları Hazal Baytekin'in de çıkarıldığı bilgisini iletti fakat sonrasında hakkında net bilgi elde edilemediği belirtildi.
ENKAZDAN KURTARILIP, TEDAVİDE VEYA EVİNDE OLANLAR
Enkaz altında kalan 12 rehberin ise kurtarılıp evlerine ulaştırıldı ya da çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Buna göre; Berna Tanış enkaz altından hafif yaralı olarak çıkarıldı, sağ salim evine ulaştı ancak 8 Şubat'ta ciğerlerindeki hasar yüzünden Batman'da yoğun bakıma alındı. Ömer Faruk Alioğlu enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara GATA'ya sevk edilip, ameliyat oldu, ailesine kavuştu. Anıl Zeybek, KKTC'den gelen ekiplerce enkazdan yaralı çıkarıldı ve hastanede tedavi altına alındı. Erhan Taşkın'ın durumunun iyi olduğu, ailesi ile birlikte evinde olduğu öğrenildi. Mücahit Doğan'ın Ankara'da ailesi birlikte olduğu bilgisi ulaştı. Durumu iyi olan Leyla Dizdar'ın İstanbul'da ailesi ile birlikte olduğu belirtildi. Berfin Yıldız'ın Batman'da tedavi altında olduğu, yanında ailesinin bulunduğu öğrenildi. Abdülsamet Sarıtaş, depremden sonra ilk saatlerde kendi çabasıyla enkazdan çıktı, yetkililere ulaştı ve bölgeden çıkarılıp evine ulaştırıldı. Cafer Anıl Gök depremden sonra ilk saatlerde enkazdan çıkarıldı, Kırşehir'e gittiği bilgisi verildi. Hüseyin Sarı yaralı olarak enkazdan çıkarıldı, Amasya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Seçkin Bakırcı depremden sonra ilk saatlerde kendi çabasıyla enkazdan çıktı, yetkililere ulaştı, bölgeden çıkarılıp evine ulaştırıldı. Osman Altay'ın durumunun iyi olduğu, İstanbul'da ailesi ile birlikte bulunduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-02-09 13:42:14

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