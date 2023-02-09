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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya gelen depremzedeler için 'Ücretsiz Mağaza' açıldı

DHA

Antalya'ya gelen depremzedeler için 'Ücretsiz Mağaza' açıldı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ ve Hatay başta olmak üzere 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan depremler sonrasında birçok kamu kurumu ve özel kuruluş, yardım kampanyaları başlattı. Antalya'daki Muratpaşa Belediyesi, deprem bölgesinden Antalya'ya gelen depremzedeler için 'Ücretsiz Mağaza' açtı. Yardımseverler tarafından toplanan giysiler ve ayakkabıların yaş ve ürün gruplarına göre tek tek ayrıldığı mağazada, depremzedelerin tüm giyecek ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.
Türkiye'yi sarsan 2 büyük deprem sonrasında, Antalya'da birçok özel kuruluş ve kamu kurumu, deprem bölgesine yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren binlerce kişi getirdikleri barınma, giyecek, yiyecek ve içecek ürünlerini toplama merkezlerinde bir araya getirdi ve binlerce ürün deprem bölgesine ulaştırıldı. Muratpaşa Belediyesi ise 12 iş makinesi, 25 yardım TIR'ının yanı sıra birçok çalışanını deprem bölgesine sevk etti.
Antalya'ya bireysel ya da toplu bir şekilde konaklamak için gelecek depremzedeler için yeni bir çalışma başlatan Muratpaşa Belediyesi, depremzedeler için 'Ücretsiz Mağaza' kurdu. Yardım severler tarafından toplanan giysiler ve ayakkabılar mağazada yaş ve ürün gruplarına göre tek tek ayrıldı. Mağazada ayrıca bebek maması, emzik, biberon ve bebek bezi gibi ürünler de yer aldı. Antalya'ya gelen depremzedeler kaldıkları otel vasıtasıyla ya da kendi imkanlarıyla Muratpaşa Belediyesi'ne başvurarak, depremzedeler için açılan bu mağazadan ihtiyacı olan ürünleri alabilecek.
ÇALIŞMALAR AYLAR SÜREBİLİR
Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin haberini aldıktan sonra tüm ekipleri seferber ettiklerini anlatan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 ilin etkilendiği depremde, depremzedelerin çeşitli illerde konaklayabileceğini hatırlattı. Başkan Uysal, "Bir taraftan deprem bölgesinden Antalya'ya insanlarımız gelmeye başladı. Aşevimizin kapasitesini 2 katına çıkarttık. Yiyecek ve giyecek yardımlarını, temel yaşam malzemelerini düzenli verebilmek için bu merkezi oluşturduk. Belki yeni merkezler de oluşturacağız. Sanırım bölgeden on binlerce insan ağırlayacağız. Hem Antalya'daki çalışmalar hem de deprem bölgesindeki çalışmalarımız devam edecek. Çok büyük bir yıkım. Aylar sürebilir. Hepimiz buna hazır olmalıyız. Bu çalışma içindeyiz" dedi.
TOPLANAN ÜRÜNLER ÜCRETSİZ
Mağazaya bağış yapmak isteyenlere öneride bulunan Başkan Ümit Uysal, "444 80 07 numaralı Turunç Masa'yı arayanlar yönlendiriliyor. Doğrudan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezimize de gelebilirler. Metin Nuran Çakallıklı Lisesi'nde toplama merkezimiz var. Burada ürünler yaş gruplarına göre düzenli olarak ayrılıyor. Bir taraftan bu ürünler depremzedelere verilecek, bir taraftan da yeni ürünler toplanacak sistemi kuruyoruz. Hem burada hem de diğer toplama merkezlerimizde aynı faaliyet yürütülecek. Yan tarafta büyük bir çadırımız var. Büyük bir ihtimal orayı da faaliyete sokmak durumunda kalacağız. Çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-02-09 13:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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