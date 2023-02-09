2 kardeş, 80 saat sonra kurtarıldı; anneleri için çalışmalar sürüyor

ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, depremin vurduğu Hatay'da, 80 saat sonra Mahir (12) ile Hilal (8) adlı kardeşleri enkazdan sağ çıkardı, annelerini kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, depremden 80 saat sonra Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde enkazın altından 2 kardeşi daha sağ olarak çıkardı. Enkazda uzun süren çalışma yapan ekipler, ilk olarak Mahir'i kurtardı. Mahir'in ardından ekipler, bu kez kardeşi Hilal'i de enkazdan sağ çıkardı. İki kardeş, hastaneye kaldırıldı. Ekipler, çocukların annesini de kurtarmak için çalışma yürütüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2023-02-09 14:09:29
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