Kumbarasındaki paraları depremzedeler için bağışladı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilin etkilendiği depremin ardından Antalya'da başlatılan yardım kampanyasına katılan 8 yaşlarındaki erkek çocuk, kumbarasındaki bozuk paraları poşete koyduktan sonra Döşemealtı Belediyesi yardım toplama merkezine teslim etti. Çocuğun 'Hep yanınızdayız. Kumbaramdaki harçlıklarımı gönderiyorum' notu herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu. Depremzedeler için birçok şehirde yardım kampanyası düzenlendi. Antalya'daki Döşemealtı Belediyesi'ne gelen çok sayıda kişi barınma, yiyecek ve giyecek ürünleri getirdi. Belediye ekipleri ise ihtiyaç ürünlerini tek tek ayrıştırarak koliledi ve ardından TIR'lara yerleştirdi. Döşemealtı Belediyesi'nden 9 TIR, deprem bölgesine yardım götürdü.

'HEP YANINIZDAYIZ'

İlçede 8 yaşlarındaki erkek çocuk, yardım kampanyası başlatıldıktan sonra kumbarasında biriktirdiği paraları, ailesiyle birlikte Döşemealtı Belediyesi yardım merkezine getirdi. Çocuğun, 'Çok geçmiş olsun. Sizi çok seviyoruz. Hep yanınızdayız. Kumbaramdaki harçlıklarımı gönderiyorum' notu herkesi duygulandırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-02-09 15:05:52



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