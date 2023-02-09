2 kardeş, enkazdan 80 saat sonra kurtarıldı (2)



ANNE VE 1 YAŞINDAKİ RAMİ DE SAĞ ÇIKARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin vurduğu Hatay'da, enkazdan çıkardığı Mahir ve Hilal'in 1 yaşındaki kardeşi Rami'yi de depremin 81'inci saatinde kurtarmayı başardı. Rami'yi kucağında enkazdan çıkaran itfaiye eri, diğer görevlilerin ve çevredekilerin alkışlarıyla ambulansa doğru yöneldi. Çocuklarından adının Arya olduğu öğrenilen anneleri de ekiplerin çalışmasıyla enkazdan sağ çıkarıldı ve sedyeye alınarak ambulansa götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2023-02-09 15:15:21



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