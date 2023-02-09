Enkazdaki çocuğu 81'inci saatte gönüllüler ve itfaiye ekibi kurtardı

ANTALYA (DHA)ANTALYA'nın Elmalı ilçesinden deprem sonrası gönüllü olarak Hatay'a gelen 8 kişilik ekip, itfaiye ekipleriyle birlikte 5 yaşındaki Muhammet'i 81'inci saatte enkazdan çıkardı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde gönüllü 8 kişi, valilik izinleri sonrası deprem bölgesine yardım için yola çıktı. Giyecek ve erzak yardımı götüren gönüllüler, yardımlarını dağıttıktan sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yıkılan bir evin enkazında yaşayanlar olabileceğini öğrenen gönüllü ekip, çalışmaya başladı. Teçhizatlı profesyonel ekiplerin geç kalabileceğini düşünen 8 arkadaş, Akevler Mahallesi 6'ncı Sokak'taki enkazı kaldırmaya başladı.
Yaklaşık 5 saat süren uğraş sonunda 'Muhammet' adlı çocuğa ulaşan ekipler, Kocaeli İtfaiyesi ekiplerinin de gelmesiyle enkazdan çıkardı. Sağlıklı bir şekilde enkazdan çıkan Muhammet, hastaneye götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2023-02-09 16:17:50
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