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Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 'Sosyal Market ve Butik' kuruldu

DHA

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 'Sosyal Market ve Butik' kuruldu


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi tarafından kente gelen depremzedelerin tüm kıyafet, kişisel bakım, yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği 'Sosyal Market ve Butik' kuruldu. Gönüllülerin bağışladığı kullanılmamış ürünler, kurulan alanda ihtiyaç sahiplerini bekliyor.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artarken, on binlerce kişi de evini kaybedip, sokakta kaldı. Evlerini kaybedenler yakınlarının yanına ya da farklı illerde kendilerine gösterilen noktalara yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Tüm eşyalarını, kıyafetlerini enkazda kaybeden depremzedelerin ihtiyaçları, gönüllüler tarafından karşılanıyor.
Konyaaltı Belediyesi, deprem bölgesine gönderilmek üzere gelen yardımların toplandığı alanda kente gelen depremzedeler için 'Sosyal Market ve Butik' kurdu. Kurulan alanda gönüllerin bağışladığı depremzedelerin kıyafet, kişisel bakım, yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği kullanılmamış ürünler bulunuyor.
Yardıma ihtiyacı olan daha fazla kişiye ulaşabilmek için çalıştıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Vatandaşlarımızın getirdiği malzemeleri gönüllülerimiz ile organize ediyoruz. Burada da deprem bölgesinden depremzedelerimizin kentimize gelişi başladı. İlçemizde de farklı otellere ve münferit olarak evlere geliyorlar. Gelen depremzedelerimizin birçoğu depremden çıktıkları kıyafetle buraya geldi. Onların anlık olarak tüm giyimlerini, kişisel bakım eşyalarını karşılayabileceklerini bir market ve butik kurduk" dedi.
Herkesin büyük fedakarlık gösterdiğini belirten Erke Bostan, "Sosyal market ve butikte bir depremzedenin ihtiyacını karşılayabileceği her şey var. Dün Hatay bölgesinden gelen hamile bir kadının doğumunun ardından bebeğin ilk doğan ihtiyaçlarını karşıladık. Bunları yine vatandaşlarımızın gönderdiği ürünlerle yaptık. Biz belediye olarak depremzedeler için gelen yardımların organizasyonunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-02-09 16:19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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