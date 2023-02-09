Usta öğreticiler, depremzedeler için kışlık kıyafet dikti



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Olgunlaşa Enstitüsü usta öğreticileri, polar kumaşlarla depremzedeler için kıyafet dikti. Paketlenip, TIR'a aktarılan giysilerin depremzedelere gönderildiğini anlatan enstitü müdürü Emine Erkal, "Eğer kumaş desteği yapılırsa usta öğreticilerimizle kıyafet dikimlerini artıracağız. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Antalya Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri, harekete geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde polar kumaştan kışlık kıyafet diken usta öğreticiler, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi yardım toplama merkezine gelen ürünlerle birlikle ilk yardım TIR'ını deprem bölgesine uğurladı.

Türkiye'nin tek yürek olup depremzedelere yardım etmeye çalıştığını anlatan Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, "Biz de elimizi taşın altında koymak istedik. Enstitü olarak usta öğreticilerimiz ile elbirliğiyle şal, çorap, eldiven, bere, atkının yanı sıra çocuklarımıza kışlık eşofman altı diktik. Soğuk kış şartları nedeniyle kalın giysiler dikmeye özen gösterdik. İlk grup kıyafetleri deprem bölgesine gönderdik. Eğer kumaş desteği yapılırsa usta öğreticilerimizle birlikte kıyafet dikimlerini artıracağız. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu afeti el ele vererek atlatabiliriz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-02-09 16:20:42



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