Antalya'ya getirilen depremzedeler, otellere yerleştiriliyor (2)



MANAVGAT´TAKİ OTELLERE DE YERLEŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzelerin Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otellere yerleştirilmesine başlandı. Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır'dan gelen depremzedelerin Side Mahallesi'ndeki İlçe Turizm Enformasyon Müdürlüğü'nde kayıtları yapılarak, konaklayacakları otele yönlendirildi. İlçedeki otellerde ilk etapta 10 bin depremzedenin konaklaması için çalışmalar devam ediyor.

'YAKINLARIMIZDAN HABER ALAMIYORUZ'

Kayıt yerinde incelemede bulunan Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, idare amirlerine depremzedelerin bir an önce otellerine gönderilmesi için talimat verdi. Kaymakam Demir, depremzedelerle görüşüp, geçmiş olsun dileğini iletti. Depremzedelerden bazıları yakınlarından haber alamadığını, bazıları da yakınlarının ilçeye gelmek isteğini anlattı. Kaymakam Demir, "Şimdi öncelikle sizi kalacağınız otellere yerleştirelim. Oradan buraya gelecek olanlar için planlama yapılıyor. Hepsi gelecek. Haber alamadığınız yakınlarınız için orada arkadaşlarımızla görüşür, bulunmalarını sağlarız. Devlet ve millet ele ele vererek sorunların en kısa sürede üstesinden geleceğiz" dedi.

YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Manavgat'ta AFAD koordinesinde kaymakamlık ve Kızılay iş birliğiyle deprem bölgelerine götürülmek üzere yardım toplama çalışması devam ediyor. Depremin ilk gününde itibaren ANTBİRLİK depolarında toplanan patates, zeytinyağı ve zeytin gibi gıda ürünlerinin de bulunduğu yardımlar 16 TIR'la bölgeye gönderildi. Manavgat Kaymakamlığı tarafından bölgeye 10 TIR odun yardımı yapıldı. (DHA)

Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2023-02-09 16:30:12



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