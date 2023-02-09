Otel enkazında hayatını kaybeden rehber sayısı 19'a yükseldi (2)

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HAZAL BAYTEKİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

TUREB'in uygulama eğitimi kapsamında gittikleri Adıyaman'da yıkılan Isias Hotel'in enkazında kalan 43 kişilik rehber grubunda, yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi. TUREB'den yapılan bilgilendirmede; daha önce enkazdan çıkartılan arkadaşlarının kurtarıldığı yönünde bilgi verdiği Hazal Baytekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Baytekin'in cenazesinin ailesi tarafından teşhis edildiği ve teslim alındığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-09 16:30:39



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