Enkazdan kurtarılan kuşlar Antalya'ya gönderildi

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)HATAY'da yıkılmış bir enkazdan kurtarılan 12 muhabbet kuşu, Antalya'ya gönderildi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası destek amaçlı gönüllü olarak Antalya'dan Hatay'a giden CHP Antalya Gençlik Kolları'nın eski il başkanı Musa Gül, yıkılmış bir enkazdan kurtardığı 12 muhabbet kuşunu, Antalya'ya gönderdi. Depremde dışarıda kalan kuşları ölmemeleri için teslim aldıklarını belirten Gül, 12 kuşu kurtarabildiklerini ve kuşlara bakabilecek kişilere teslim edeceklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-09 17:35:11



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