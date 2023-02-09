Antalya'da yaşayan Çinli'den depremzedelere destek



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da yaşayan Çinli Spencer Huang, her gün topladığı bağışlarla depremzedelere malzeme alıp, yardım etmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir köşesindeki yabancı kişiler de yardımcı için harekete geçti. Yurt dışından gelen aramakurtarma ekipleri, enkaz alanlarında zamanla yarışıyor. Yabancıların yoğun olduğu Antalya'da da duygulandıran görüntüler yaşandı. Antalya'da yaşayan Çinli Spencer Huang, Türkiye'deki yerleşik yabancılarla ve Çin'deki arkadaşlarına bağış çağrısı yaptı. Çağrı sonrası 30 bin TL toplanan Huang, bağışlarla bebek bezi, mama ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri alıp, yardım toplama merkezine teslim etti. Her gün toplanan paralarla alışveriş yapan Huang, aldığı malzemeleri yardım toplama merkezlerine götürerek, depremzedelere destek oluyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-02-09 17:39:38



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