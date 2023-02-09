Alacak tartışmasında akrabalarına kurşun yağdırdıktan sonra intihara kalkıştı: 2 ölü, 4 yaralı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Serik ilçesinde Emrullah Ç., alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabalarına tabancayla kurşun yağdırdı. Silahlı saldıra Osman Bozdoğan (45) ve Feyyaz Bozdoğan (43) hayatını kaybederken, Sedat Bozdoğan (61), Nuriye Bozdoğan (41) ve Yılmaz Konaç (50) yaralandı. Olaydan sonra kaçan Çubuk, Alanya ilçesinde polis noktası yakınında tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağar yaralanan Çubuk tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Serik ilçesi Belek mahallesinde meydana geldi. Emrullah Ç., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Feyyaz Bozdoğan, Osman Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç ile bir sitenin giriş kapısında tartıştı. Taraflar arasında gerginlik yaşanırken Emrullah Ç., belinden çıkardığı tabanca ile akrabalarına kurşun yağdırdıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Osman Bozdoğan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olduğu belirlenen Feyyaz Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Feyyaz Bozdoğan doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybederken durumu ağır olan Sedat Bozdoğan ise ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.

ŞÜPHELİ TABANCAYLA İNTİHARA KALKIŞTI

Akrabalarına kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Emrullah Çabuk'un yakalanması için il genelinde çalışma başlatıldı. Şüpheli Çubuk, bir süre sonra Alanya ilçesinde polis uygulama noktası yakınında tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Çubuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-02-09 20:28:01



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