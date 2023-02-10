Enkazdan 99 saat sonra kurtarılırken, sevdiği şarkıyı açtırdı 

ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş´ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer´i ve 101´inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma´yı enkazdan sağ çıkardı. Ekipler, kurtarma sırasında Ayfer´in isteği üzerine, şarkıcı Zeynep Bastık´ın seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinletti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, depremin 99´uncu saatinde bir mucizeye daha tanıklık etti. İtfaiye aramakurtarma ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi´nde Ayfer´i enkaz altından sağ kurtardı. Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan ekipler, binada uzun koridor açarak Ayfer´in bulunduğu noktaya ulaştı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri, bilincini açık tutmak için sürekli genç kızla konuşarak, sorular sordu. Ayfer, şarkıcı Zeynep Bastık´ın söylediği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi. İtfaiye erleri de genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan çıkardı. İtfaiye erleri, Ayfer´e birlikte dondurma yeme sözü verdi.
Antalya itfaiyesi, ardından aynı enkazda Ayfer´in kardeşi Fatma´dan da hayat belirtisi aldı. Kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıran itfaiye erleri, 101'inci saatte Fatma´yı da kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. DHA-Genel Türkiye-Antalya
2023-02-10 10:17:44
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