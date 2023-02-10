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'Doğa dostu' rehber Önder Cırık, Adıyaman'da otel enkazında hayatını kaybetti 

DHA

'Doğa dostu' rehber Önder Cırık, Adıyaman'da otel enkazında hayatını kaybetti 


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkılan, Adıyaman'daki Isias Hotel'in enkazında; doğaseverlerin yakından tanıdığı, 'doğa dostu' rehber Önder Cırık'ın (44) da cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye genelinde birçok doğa koruma projesinde yer alan Cırık, memleketi Mersin'de toprağa verilecek.
Depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden Adıyaman'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcuların da bulunduğu Isias Hotel'in enkazında; 43 kişilik rehber grubunda yer alan, Türkiye'nin birçok bölgesinde doğa dernekleri ve projelerinde görev yapan rehber Önder Cırık da yaşamını yitirdi. 'Doğa dostu' olarak bilinen Cırık'ın ölümü, tüm doğa dernekleri ve doğaseverlerde büyük üzüntüye neden oldu. 
Kuş gözlemciliği, 10 yıl Türkiye'de doğa koruma ve yaban hayat araştırma üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarında proje yöneticiliği yapan Önder Cırık, Doğu Karadeniz ve KarsArdahanIğdır başta olmak üzere Türkiye'de birçok bölgede doğa koruma, sürdürülebilir kalkınma, biyokültürel turizm ve yaban hayat araştırmaları üzerine çalışmalar yaptı. Cırık, DEKAMER Deniz Hastanesi, Yaban Acil, Bozayının İzinde Sarıkamış, Sulak isimli doğa belgesellerinin metin yazarlığını da yaptı.
TÜRKİYE DOĞA KORUMA ÖDÜLÜ İLE YAŞATILACAK
Kurucu üyelerinden biri olduğu Kuzey Doğa Derneği, Önder Cırık'ın hep sevgiyle hatırlanacağını açıkladı. Kuzey Doğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, "Başımız sağolsun. Önder Çırık çok özel, kıymetli, tutkulu, şahsına münhasır, aydın ve Türkiye doğası ile insanını tüm samimiyetiyle seven gerçek bir vatanseverdi. Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Artvin'in doğası ve insanı için 16 yıldır beraber çalışıyorduk. Nur içinde yat Önder'im. Doğu Anadolu'da yerel ekoturizmi geliştirmek, bölge halkına köy tabanlı doğa ve kültür turizmiyle somut katkıda bulunmak, Türkiye'nin doğasını etkin korumak ve ülkemizi tanıtmak için sürekli uğraşıyordu. Bu kutsal davanın yolunda canını verdi. Üzüntüm tarif edilemez. Kuzey Doğa Derneği olarak Önder Cırık'ı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Önder Cırık Türkiye Doğa Koruma Ödülü ile adını yaşatacağız" dedi.
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun da Önder Cırık'ın, ülkenin doğası ve kültürüne hakim, bu toprakları seven biri olduğunu söyledi. Doğa Derneği, Cırık'ın yıllarca doğa için emek verdiğine dikkat çekti. DEKAMER, Dev Belgesel, Güzel İşler Derneği, Kuzey Ormanları Savunması gibi yüzlerce doğa derneği ve doğaseverler Cırık için üzüntülerini paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-02-10 11:03:51

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