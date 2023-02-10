Deprem bölgesine kefen hazırlıyorlar



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)DEPREM bölgesindeki kefen ihtiyacının karşılanması için Antalya'daki belediye ekipleri, kefen kumaşlarını tek tek ayırarak poşetleyip deprem bölgesine gönderiyor.

Türkiye'yi sarsan 2 büyük deprem sonrasında, bölgeden gelen ihtiyaç listelerinin üst sıralarında kefen ve ceset torbası yer alıyor. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kefen hazırlamak amacıyla Meslek Edindirme Kurs Merkezi'nde 50 kişilik ekip oluşturdu. Kumaş tedarikleri yapıldıktan sonra kursiyerler, kumaş toplarını 6 metrekareye elleriyle ayırarak kefen oluşturdu. İlk etapta 21 top kumaştan hazırlanan kefenler, TIR'la deprem bölgesine gönderildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bize gelen çok talep var. Ceset torbası, kefen ihtiyaçları var. 2 gündür mesajlar bu doğrultuda" dedi.

Belediyenin Meslek Edindirme Kurs Sorumlusu Fethiye Özen, 50 kişilik ekiple 1 saatte 21 top kumaştan kefen oluşturduklarını söyledi. Özen, "İhtiyaç listesinin başında kefen var. Bize de maalesef bu görev düştü. 50 kişilik öğretmen ve öğrencilerimizle kumaşları tek tek kesip, poşetliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-02-10 12:23:12



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