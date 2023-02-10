Depreme yakalandıkları Osmaniye'den Antalya'ya gelen çiftin ikizleri dünyaya geldi



ANTALYA, (DHA) DEPREME Osmaniye'de yakalanan ve kendi imkanlarıyla Antalya'ya gelen NurselMehmet Aka çiftinin, biri kız diğeri erkek ikizleri dünyaya geldi. Çift ikizlerine Asel ve Aras isimlerini koydu.

Türkiye'ye sarsan iki büyük depreme Osmaniye'de yakalanan NurselMehmet Aka çifti, kendi imkanlarıyla yola çıkarak Antalya'daki yakınlarının yanına geldi. 9 aylık hamile olan Nursel Aka, 14 saat süren yolculuğun ardından ulaştıkları Antalya'da Özel Termessos Hastanesi'ne yattı. 7 Şubat Salı günü Osmaniye'de doğum yapmayı planlarken deprem sonrası Antalya'ya gelen çift, geceyi hastanede geçirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tülay Aysal tarafından bu sabah doğum gerçekleşti. Sağlıklı ikiz bebek dünyaya getiren annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İkizlere Asel ve Aras isimleri konuldu.

Anne Nursel Aka, "Salı günü Osmaniye'de doğum yapacaktım. Ancak yaşanan felaketin ardından doğumun yapılacağı hastane yıkıldığı için çareyi Antalya'ya gelmekte bulduk. İkizlerim gözlerini Antalya'da dünyaya açtı. Mutluyuz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-02-10 13:00:54



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