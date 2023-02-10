Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında ölen rehber sayısı 27 oldu



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ADIYAMAN'da otel enkazındaki 43 kişilik rehber ekibinden Aykut Bulut, Johanna Carolina Kap, Önder Cırık, Hazal Baytekin, İdris Talha Kartav, Tamer Özdoğru, Çağkan Yılmaz, Sefa Veysel Yaşar ve Ukba Alhomsi isimli 9 rehberin daha cansız bedenlerine ulaşıldı.12 rehberin canlı kurtarılığı depremde yaşamını yitiren rehberlerin sayısı 27'ye yükseldi. Enkazdaki 4 rehberi arama çalışmaları sürüyor.

Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB), uygulama eğitimi için bulundukları Adıyaman'da yıkılan Isias Hotel'in enkazındaki 43 kişilik rehber grubundan üzücü haberler geliyor. Dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren rehber sayısı 18 iken, bugünkü çalışmalarda 27'ye yükseldi. Güneydoğu eğitiminde büyük depreme yakalanan 43 kişilik rehber ekibinin de bulunduğu Adıyaman'daki Isias Hotel'in enkazında, Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) arama kurtarma ekibi çalışmalarıyla, son verilere göre 43 rehberden, 12'si canlı kurtarılırken, 27'si ise enkazda veya çıkarıldıktan bir süre sonra hayatını kaybetti.

ÖLEN REHBERLERİN İSİMLERİ

Yaşamını yitiren rehberlerin isimleri şöyle:

Mehmet Kalaycı, Johanna Carolina Kap, Aykut Bulut, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Tahsin Cem Efe, Fikri Töre, Müzeyyen Gökçen, İmran Aydoğdu, Önder Cırık, Emin Uysun, Ömer Tabarlı, Kağan Yıldız, Umut Ulaş Tan, Ozan Koç, Samet Burak Bingöl, Hazal Baytekin, Çiğdem Şimşek, Çağkan Yılmaz, Nazımcan Hartlap, Tayfun Dal, Tamer Özdoğru, Sefa Veysel Yaşar, İdris Talha Kartav, Bahtiyar ve Ali İsrafiloğlu enkazdan çıkarıldıktan sonra, Ali Osman Aydın ise Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Enkazdaki rehberler Hasan Öz, Etem Yedek, Lenur Seyfettinoğlu ve Ömer Kale'yi arama çalışmaları sürüyor.

5'İ HASTANEDE, 7'Sİ EVLERİNDE

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan ve çeşitli hastanelerde tedavileri süren depremzede rehberler Berna Tanış, Ömer Faruk Alioğlu, Anıl Zeybek, Berfin Yıldız ve Hüseyin Sarı olarak belirtildi. Enkaz altından kurtarılıp evine giden rehberler Erhan Taşkın, Mücahit Doğan, Leyla Dizdar, Abdülsamet Sarıtaş, Cafer Anıl Gök, Seçkin Bakırcı ve Osman Altay'ın durumlarının iyi ve aileleriyle birlikte oldukları açıklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-10 14:43:06



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