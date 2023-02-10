Depremzede çocukların buruk doğum günü



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da belediyeye ait kreşe Kahramanmaraş'tan gelen depremzede çocukların doğum günleri kutlandı. Yakınları ve arkadaşlarından uzak buruk bir şekilde doğum günü kutlayan çocuklar dilek tutup, mumları söndürdü.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü ve yaralı sayısı her geçen gün yükselirken on binlerce kişi de evini kaybedip sokakta kaldı. Depremin vurduğu bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için de Türkiye'nin dört bir yanında kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Evleri yıkılanlar farklı illere yönlendirildi.

Deprem bölgesinden, Antalya'daki otellere de depremzedeler gelmeye başladı. Gelenlerin ihtiyaçları kamu kurumları ve belediyeler tarafından karşılanıyor. Depremzede ailelerdeki çocuklar için de farklı girişimler yapılıyor. Konyaaltı Belediyesi'ne ait Gürsu Mahallesi'ndeki kreşte de deprem bölgesinden gelen 9 çocuk, pedagoglar eşliğinde destek görmeye başladı. Bugün de kreşte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen 5 yaşındaki Fatma Zehra Kahya ve 4 yaşındaki Hasan Göktuğ Doğan'ın doğum günleri kutlandı. Yakınları ve arkadaşlarından uzakta doğum günlerini yeni arkadaşlarıyla buruk şekilde kutlayan çocuklar, dilek tutup pastaların mumlarını üfledi.

Konyaaltı Belediyesi Gürsu Kreş Sorumlusu Ayşegül Dalbudak, "Deprem bölgesinden çocuklarımızın gelmesiyle çok mutlu olduk. Günlerdir hiç gülemediğimiz kadar onlarla birlikte gülüyoruz. Onlar güldükçe biz daha çok mutlu oluyoruz. Onlarla bire bir temas etmek bizim için çok anlamlı. Deprem bölgesinden gelen 9 öğrencimizden 2'sinin de bugün doğum günüydü. Biz de bu güzel günlerinde kutlama yapmak istedik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-02-10 15:07:01



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