Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol'un paylaştığı, deprem öncesi ve sonrasına ait uydu fotoğraflarında Antakya'nın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü.
İTÜ'den iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay Antakya'ya ait 2 uydu fotoğrafını paylaştı. Doç. Dr. Önol'un, Avrupa Uzay Ajansı'nın 'sentiel-hub.com' üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği fotoğrafların ilki, deprem öncesi 25 Ocak'a ait. İkinci fotoğraf ise aynı açıdan ve deprem sonrası 9 Şubat tarihli. Bu fotoğraflardan oluşan simülasyonda, depremle Antakya'nın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-02-10 15:19:48
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