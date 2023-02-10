Antalya'da 2 deprem bebeği dünyaya geldi



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kahramanmaraş'tan kendi imkanlarıyla gelen 2 depremzede ailenin yeni bebekleri de Antalya'da doğdu.

Kepez Devlet Hastanesi'nde deprem bölgelerinden gelen yaralıları ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'ya 3 bin 88 yaralının geldiği ve görevli doktorların depremzedelerle titizlikle ilgilendiğini söyledi. Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı ve hastaların, Antalya'ya kendi imkanlarıyla gelenler olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Şehrimize gelen 3 bin 88 hastamızdan, 2 bin 540'ı taburcu edildi. Yoğun bakımda yatan 63 hastamız var. Üzülerek ifade ediyorum ki, 5 vatandaşımızı da kaybettik. Bizler tüm gücümüzle, hastanelerimizle ve ekiplerimizle depremzedelerimize yardımcı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İKİ BEBEK ANTALYA'DA DÜNYAYA GELDİ

Oteller ve misafirhanelerde depremzedelerin ağırlanmaya başlandığını da anlatan Vali Yazıcı, "Otel ve misafirhanelerimizde görevlendirilmek üzere de 400 kişilik sağlık ekibi oluşturduk. Bu kadar tarifsiz acının içinde bile güzel şeyler oluyor, hayat devam ediyor. 2 çocuğumuz Antalya'mızda dünyaya gözlerini açtı. Biz de onları görünce çok mutlu olduk. Ortopedi servisinde 10 hastamız var onların da çeşitli yerlerinde kırıkları var, durumları ağır değil. Hatay'dan, Maraş'tan Adıyaman'dan da şehrimize gelen hastalarımız var. Rabbim hepsine Şafi ismiyle şifa versin. İnşallah yoğun bakımda tedavi gören 63 hastamızın da iyileşeceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HASTANELERDE 2 BİN YATAK, 400 YOĞUN BAKIM HAZIR

Antalya Valiliği, Sağlık Müdürlüğü, Kepez Devlet Hastanesi ve diğer devlet hastaneleriyle, depremzedelerin emrinde olduklarını da dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"2 bin yatak, 400 civarında da yoğun bakım açtık. Gerekirse bunu artırabiliriz. Öncelikle devlet hastanelerimiz olmak üzere gerektiğinde de özel hastanelerimiz bölgeden gelecek hastalarımıza her türlü sağlık hizmetini vermeye devam edecek. İnşallah biz komşu vilayet olarak depremzedelerimizi misafir etmeye ve sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-10 15:36:18



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