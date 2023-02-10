Hatay'da 108'inci saatte anne ve 3 çocuğu enkazdan kurtarıldı



ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, depremden 108 saat sonra, Hatay'da aramakurtarma çalışması yapılan enkazdan anne ile 3 çocuğunu sağ çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, sismik akustik dinleme cihazı ile yaptıkları dinlemede, Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki enkazdan ses aldı. Hemen kurtarma çalışmasına başlayan arama- kurtarma ekipleri, 4 kişilik ailenin sağ olduğunu tespit etti. Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından Neslihan Karadeniz (41) ve çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan'ı (7) enkazdan kurtardı. Anne ve 3 çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2023-02-10 16:43:09



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