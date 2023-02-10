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Hatay'da 108'inci saatte anne ve 3 çocuğu enkazdan kurtarıldı

DHA

Hatay'da 108'inci saatte anne ve 3 çocuğu enkazdan kurtarıldı


ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, depremden 108 saat sonra, Hatay'da aramakurtarma çalışması yapılan enkazdan anne ile 3 çocuğunu sağ çıkardı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, sismik akustik dinleme cihazı ile yaptıkları dinlemede, Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki enkazdan ses aldı. Hemen kurtarma çalışmasına başlayan arama- kurtarma ekipleri, 4 kişilik ailenin sağ olduğunu tespit etti. Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından Neslihan Karadeniz (41) ve çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan'ı (7) enkazdan kurtardı. Anne ve 3 çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya
2023-02-10 16:43:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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