Depremzede Tuğba, oğlunu dünyaya getirdi



Mahir ÇEVİREN/ ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evi hasar gördüğü için Antalya'nın Finike ilçesindeki yakınlarının evine yerleşen, 39 haftalık hamile Tuğba Arıcıoğlu, sezaryenle doğum yaptı. Arıcıoğlu ailesi, bebeklerine Ali Asaf adını verdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 katlı apartmanın zemin katında oturan Arıcıoğlu ailesi, 2 büyük depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle 3 gün deprem bölgesinde farklı yerde kaldı. 39 haftalık hamile Tuğba Arıcıoğlu'nun doğum zamanının yaklaşması üzerine aile, bölgedeki hastanelerin de hasar görmesi ve yoğunluğundan dolayı Antalya'nın Finike ilçesindeki yakınlarının evine yerleşti. Finike Devlet Hastanesi'ne başvuran Arıcıoğlu, kontroller sonrası sezaryenle doğum yaptı. Bebeklerini kucaklarına alan Arıcıoğlu ailesi, Ali Asaf adını verdi. Ailenin 14 ve 11 yaşlarında çocukları olduğu öğrenildi. Anne ve Ali Asaf bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN

2023-02-10 17:21:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.