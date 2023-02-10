ASAT ekipleri, akustik cihazlarla enkazdaki onlarca kişinin yerini tespit etti



ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, içme suyu hatlarındaki kayıp kaçakları bulmak için kullanılan cihazlarla Hatay´da onlarca kişinin göçük altındaki yerini tespit etti.

Yer altındaki su damlalarının sesini bile duyabilen akustik cihazları kullanan ekipler, sessizlik sağlandığında "Sesimi duyan varsa, iki kez vursun" diye bağırıyor. Enkaz altından gelen iki vurma sesi ile depremzedenin canlı olduğunu ve yaklaşık konumunu tespit ediyor. Daha sonra en yakın arama ekibi, operatörün belirlediği noktadan depremzedeyi çıkartıyor. 24 saat boyunca enkaz dinleyen ekipler, onlarca canın, hayata dönmesine yardımcı oldu.

Son olarak, depremin 108´inci saatinde Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından Hatay´da Neslihan Karadeniz ve çocukları Fatma, Münire ve Ramazan´ın kurtarma çalışması öncesinde enkazda canlı olduğu ASAT ekipleri tarafından belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya DHA

2023-02-10 17:28:58



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