İş ortaklarını öldürüp intihara kalkışan şüpheli, hastanede öldü



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün iş ortaklarından Osman Bozdoğan (45) ve Feyyaz Bozdoğan'ı (43) tabancayla öldürüp, Sedat Bozdoğan (61), Nuriye Bozdoğan (41) ve Yılmaz Konaç'ı (50) yaraladıktan sonra kaçıp, Alanya'da polisi görünce intihara kalkışan Emrullah Çabuk, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Emrullah Çabuk, aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Feyyaz Bozdoğan, Osman Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç ile bir sitenin giriş kapısında tartıştı. Büyüyen tartışma sırasında Emrullah Çabuk, tabanca ile iş ortaklarına kurşun yağdırdıktan sonra otomobille kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Bozdoğan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Feyyaz Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Feyyaz Bozdoğan kurtarılamadı, durumu ağır olan Sedat Bozdoğan ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ TABANCAYLA İNTİHARA KALKIŞTI

Emrullah Çabuk'un yakalanması için il genelinde çalışma başlatıldı. İddiaya göre Çubuk, dün saat 19.30 sıralarında Alanya ilçesinde polis uygulama noktası yakınında tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Çubuk, tedaviye alındığı hastanede bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Yaralılardan Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç taburcu oldu, Sedat Bozdoğan'ın ise tedavisi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-02-10 17:36:59



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