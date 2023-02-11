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Deniz Baykal hayatını kaybetti (2)

DHA

Deniz Baykal hayatını kaybetti (2)


TAZİYE MESAJLARI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Deniz Baykal için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Kalın, "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal´a Allah´tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşerimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal´a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı. 
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Öğrencilerimin önünde kara tahtada tebeşir kullanan beni, milletimizin önüne çıkaran, siyaset yapmamı sağlayan değerli büyüğüm, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. 
Deniz Baykal'ın, son dönemde gribal enfeksiyon geçirdiği ve Ankara'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.
Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 yıl ABD'de Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmalar yürüttü. 1960'lı yıllara doğru öğrenci hareketlerine katılarak siyasetle tanışan Baykal, 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde CHP'den Antalya milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra 1974'te Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı oldu. 1978'de kurulan 3'üncü Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Baykal, bu dönemde CHP parti meclisi ve merkez yürütme kurulu, genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu.
SİYASİ YASAKLI POLİTİKACILARDAN
12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu. 1982 Anayasası'nın 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. Siyasi yasaklı olmasına rağmen 1984 yılında SHP'li oldu ve Eylül 1987'deki seçimlerde SHP'den Antalya milletvekili seçildi. Baykal, SHP'de kurultaylarda Genel Başkan Erdal İnönü'ye karşı 3 defa kaybetti.
CHP'DE 54 YAŞINDA GENEL BAŞKAN OLDU
Baykal, 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP kurultayında 54 yaşında genel başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Deniz Baykal, 2015 genel seçimlerinden sonra Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla 25'inci dönemin ilk oturumunu açtı ve yeni TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçilene kadar Meclis Başkanlığı'na vekalet etti. 24 Haziran 2015 tarihinde CHP tarafından 30 Haziran 2015'te yapılan TBMM başkanlık seçimleri için TBMM başkan adayı olarak gösterildi; ancak kaybetti. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde CHP'den Antalya milletvekili seçildi. Yine bu seçimlerden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla yeni başkan seçilene kadar oturumları yönetti.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya milletvekiliydi, evli ve 2 çocuk babasıydı.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2023-02-11 09:42:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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