Deniz Baykal hayatını kaybetti (4)

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ANTALYA'DAKİ EVİ SESSİZ

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Antalya'nın Konyaaltı Caddesi'ndeki evinde uzun yıllardır sessizlik hakim. Ankara'daki evinde hayatını kaybeden Baykal'ın, Muratpaşa ilçesinde bulunan Bileydi Apartmanı'nın 7'nci katındaki 14 numaralı dairesine, hastalığı nedeniyle son yıllarda artık gelemediği biliniyordu.

Kapı zilinde de 'Deniz Baykal' yazılı olan apartmanda 37 yıldır görevli yapan ve oturan Fidan Kuzlu, "Bizim canımız ciğerimiz. Kızı Aslı hanımla geçen konuştuk, gelemiyorlardı buraya. Allah rahmet eylesin, hepimizin gideceği yer orası" dedi.

Deniz Baykal, salı günü TBMM'de yapılacak törenin ardından çarşamba günü Antalya´da son yolculuğuna uğurlanacak. Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-11 10:06:22



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