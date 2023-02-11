7 yaşındaki Ecrin biriktirdiği paraları gönderdi, notu herkesi duygulandırdı



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'dan deprem bölgesine kumbarasında biriktirdiği bozuk paraları gönderen Elisa Ecrin Şişe'nin (7) 'Canım kardeşlerim, çok üzgünüm. Yalnız değilsiniz' notu, herkesi duygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden Elisa Ecrin Şişe, kumbarasında biriktirdiği bozuk paraları deprem bölgesine gönderdi. Defalarca kalp ameliyatı olup, bu yıl okula başlayan Şişe'nin bozuk paraları ile gönderdiği not, Kahramanmaraş'ta görevli Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'u da duygulandırdı. Notta 'Canım kardeşlerim, çok üzgünüm. Bu deprem yüzünden Allah yardımcımız olsun. Yalnız değilsiniz. Hepimizi Allah korusun' cümleleri yer aldı.

Vali Akkoyun, kalp resimleri de bulunan notu, sosyal medyadan "Sevgili Ecrin kızımız; senin güzel yüreğin, aziz milletimizin desteği ve duasıyla bu zor günleri atlatacağız inşallah. Kumbaranda biriktirip gönderdiğin para, depremzede kardeşlerine ulaştı. Gözlerinden öpüyorum" diye paylaşıp, teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-11 10:36:56



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