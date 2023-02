Patlamada kollarını ve gözünü kaybeden Bayram, yardım toplama merkezinde çalışıyor

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da depremzedeler için toplanan yardımların koordine edildiği alanda gün boyu çalışan engelli Bayram Yılmaz (29) görenlerin taktirini topluyor. 2 kolu dirsekten itibaren ve sağ gözü olmayan Yılmaz, "Gönül fazlasını yapmak isterdi. Sağ olsun burada herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bir engelli olarak elimden geldiği, gücümün yettiği kadar bu insanlar için bu mücadelemi veriyorum. Onlar için bir şey yapabiliyorsak ne mutlu" dedi.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü ve yaralı sayısı her geçen gün yükselirken on binlerce kişi de evini kaybedip sokakta kaldı. Depremin vurduğu bölgelerdeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için de Türkiye'nin dört bir yanında kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Yardımseverler, yayınlanan listelerdeki eksikleri ellerinden geldiğince satın alarak ulaşımı ve koordinasyonu sağlayacak kurumlara iletiyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin organize ettiği yardım alanında da bölgeye gönderilecek olan ürünler için hummalı çalışmalar sürüyor. Çalışmalara birçok kişi de gönüllü olarak destek verip yardımların hızla ulaşması için canla başla çalışıyor. Bu gönüllülerden birisi de 2004 yılında Şırnak'ta çobanlık yaparken bulduğu cismin patlaması sonucu iki kolunu dirsekten itibaren ve sağ gözünü tamamen kaybeden Bayram Yılmaz. Depremin ardından büyük üzüntü yaşayan Bayram, depremzedelere yardımcı olabilmek için ilk günden itibaren alanda çalışıyor. Yılmaz, gelen yardımları arabalara doldurup düzeni sağlıyor, kolileri yerlerine ulaştırıyor, yeri geliyor çalışanlara su dağıtıyor. Yılmaz'ı görenler ise gencin yanına gidip kendisini tebrik ediyor.

'GÖNÜL İSTERDİ Kİ ORADA OLAYIM'

Yaşananlar için çok üzgün olduğunu söyleyen Bayram Yılmaz, "Yaklaşık 3 gündür burada gönüllü olarak çalışmaktayım. Gönül isterdi ki orada olayım, enkazın üstündeki taşları kaldırmaya yardım edeyim ancak imkanlar bazen elverişli değil. Burada da onlar için bir şeyler yapabiliyorsak, bizi az da olsa gururlandırıyor. Depremi duyunca çok üzüldüm. İnşallah tez zamanda enkaz altındakiler de bir an önce kurtulur" ifadelerini kullandı.

'GÜCÜMÜN YETTİĞİ KADAR'

Depremzedeler için daha fazlasını yapmak isteyeceğini söyleyen Yılmaz, "2004 yılında çocukluk döneminde çobanlık yaparken bilmediğim bir cismi görüp oynarken patlayınca iki elimi ve sağ gözümü kaybettim. Ona rağmen sporla tanıştım ve hayata bu şekilde tutundum. Kendimden daha kötü durumda gördüğüm engelli kardeşlerim oldu. Her şeye rağmen hayatı seviyorum. Gönül fazlasını yapmak isterdi. Sağ olsun burada herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bir engelli olarak elimden geldiği, gücümün yettiği kadar bu insanlar için mücadelemi veriyorum. Onlar için bir şey yapabiliyorsak ne mutlu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

