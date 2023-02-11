Depremzede çocuklar rengarenk kalemlerle sağlam 'ev' çizdi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için açılan 'Ücretsiz Mağaza'da çocuklar için özel oyun alanı oluşturuldu. Depremzede çocukların, çocuk gelişim uzmanları ve psikologların gözetiminde rengarenk kalemlerle sağlam evler çizmesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ili etkileyen depremler, tüm Türkiye'yi sarstı. Deprem felaketinin ardından Antalya'ya getirilen depremzedeler için Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) 'Ücretsiz Mağaza' açtı. Çocuk bezi ve maması başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünleri ve giysilerin yer aldığı merkez, mağaza gibi düzenlendi. Giysiler bedenlerine göre askılara asıldı, ayakkabılar numaralarına göre dizildi, şampuan, sabun gibi temizlik ürünleri de ayrı bir bölüme yerleştirildi.

'DİLEDİKLERİ KADAR EŞYA ALABİLİRLER'

AFAD tarafından konaklaması için otellere yerleştirilen ya da ikametgahı depremin etkilediği illerden birinde olan tüm afetzedelerin yararlanabildiği merkez hakkında bilgi veren Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ceren Şahin, "Diledikleri kadar eşya alabilirler. Her türlü desteği belediyemiz sağlıyor" dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da mağazada gönüllülerle çalıştı, depremzede ailelerle ilgilendi.

'BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILADILAR'

Malatya'da 5 kişilik ailesiyle depremden kurtulan ve Antalya'daki akrabalarının yanına gelen Zeynep Demirkol, "Herkesten Allah razı olsun. Çocuklarımın, benim, eşimin bütün ihtiyaçlarını karşıladılar" dedi.

'ÇOK YARDIM GÖNDEREN İNSANLARDİK, ŞİMDİ YARDIMLARI ALIYORUZ'

Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen Nurdan Ayhan, "Çok yardım gönderen insanlardık. Şimdi yardımları alıyoruz. Kimin ne olacağı belli değil" diye konuştu. Merkezi sosyal medyadan görüp geldiklerini de anlatan Ayhan, "Böyle düşünmemiştim. Çok güzel bir işleyiş var" ifadelerini kullandı.

OYUN ALANINDA ÇOCUKLAR 'EV' ÇİZDİ

Merkeze gelen çocuklar için de ASSİM bahçesinde bir oyun alanı da kuruldu. Çocuk gelişim uzmanları ve psikologların gözetimindeki oyun alanında çocuklara boyama kalemleri, kağıtlar ve oyuncaklar verildi. Yüzlerine küçük de olsa bir gülümseme gelen çocukların rengarenk kalemlerle sağlam evler çizmesi ise herkesi duygulandırdı.

Öte yandan Muratpaşa Belediyesi'nin ikinci 'Ücretsiz Mağaza'sı ise depremzedelerin yerleştirildiği otellere daha yakın bölge olan Güzeloba Mahallesi'ndeki spor salonunda açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-02-11 11:19:22



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