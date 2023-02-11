Antalya'da gelen depremzede sayısı 40 bini aştı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli olup, 10 ili etkileyen depremlerden kurtulup, Antalya'ya gelen depremzede sayısı 40 bini aştı. Depremzedelerin otel ile kamu misafirhanelerinde konakladığını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, otelcilerin 60 bin yatak kapasite sözü verdiğini de söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, AFAD ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) koordinasyonunda deprem illerinden Antalya'ya gelişler sürüyor. Büyük bölümü AFAD organizasyon ile uçak ve otobüslerle, bazıları da kendi araçlarıyla Antalya'ya gelen depremzede sayısı bugün sabah saatleri itibarıyla 40 bin 430 kişiye ulaştı. Depremzedeler ağırlıklı olarak Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kemer ilçelerindeki otellere yerleştiriliyor. Ayrıca birçok kamu kurum ve kuruluşu da kapılarını depremzedelere açtı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, dün akşam saatlerinde öğretmenevinde konaklayan depremzedeleri ziyaret edip, birlikte akşam yemeği yedi. Depremzedelerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocuklar için kurulan oyun evini de ziyaret edip, hediyeler verdi.

OTELCİLERDEN '60 BİN YATAK KAPASİTESİ' SÖZÜ

Antalya Valisi Yazıcı, şu ana kadar kente gelen depremzede sayısının 40 bin 430'a ulaştığını, 4 bin kişinin kamu misafirhanelerinde, diğer kısmının da otellere yerleştirildiğini açıkladı. Otelcilerin son olarak 60 bin yatak kapasitesi sözü verdiğini de belirten Vali Yazıcı, kapalı otellerin de en kısa sürede açılacağını söyledi. Vali Yazıcı, bölgeden gelen yaralı ve hastaların tedavilerinin de hastanelerde sürdüğünü kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-11 11:55:04



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