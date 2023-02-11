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Depremzede çocuklara özel ilgi

DHA

Depremzede çocuklara özel ilgi


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otellere yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına, eğitimli personeller eşliğinde depremi unutmalarına yardımcı olacak etkinlikler düzenleniyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası Antalya'nın Kemer ilçesindeki oteller kapılarını depremzedelere açtı. İlçede ilk etapta 10 bin civarında depremzede otellere yerleştirildi. Otellerde depremzede çocuklara moral için farklı etkinlikler düzenlendi. Bazı otellerde, çocuklar oluşturulan alanlarda resim yapma, lego ve hamur oyunu, film izleme, müzik dinleme gibi aktiviteler gerçekleştirdi. Otellerde çocuklara psikolojik destek de veriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı psiko-sosyal destek ekibi de belirli aralıkta depremzede ailelere destek veriyor.
ÇOCUKLARA ÖZEL ALAN OLUŞTURULDU
Depremzede 800 ailenin konakladığı Rixos Sungate Otel Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bozbaş, "Yaklaşık 200 çocuğumuz var. Onları bu zor zamanlarda destek, yaşadıkları vahim olayı unutabilmeleri için özel alan tahsis ettik. Otelde çocuklarımızla ilgilenen personelimize tramvatik durumlarla ilgili eğitimler verdik. Çocuklarımızın uzman arkadaşlarımızın eşliğinde yaşadıkları kötü olayları unutabilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
ALTUN: DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL EĞİTİM ALDIK
Depremzede 200 çocukla yakından ilgilendiklerini belirten otelin Çocuk Kulübü Yöneticisi Erdi Altun, "Pedagojik formasyon almış eğitimli arkadaşlarımızla çocuklarımız zaman geçiriyor. Deprem haberinden sonra da bir psikolog desteğiyle eğitim aldık. Depremzede çocuklarla diyalog kurma, onlara depremde yaşadıkları kötü anıları unutturup, şu anda yaşadıkları iyi anıları değerlendirebilecekleri etkinlik alanları oluşturmak için eğitim aldık" diye konuştu.
EMİNE KIRLANGIÇ: BURASI EVİMİZ GİBİ
Gaziantep'ten Kemer'e eşi ve 2 çocuğuyla gelen Emine Kırlangıç, şunları söyledi:
"Çok teşekkür ederiz. İlk defa deprem yaşadık. İnsanın evine girememesi, memleketinde olamaması ağır bir şey. Burası evimiz gibi çok mutlu olduk. Acımız sönmedi, yüreğimizde ama hafiflettiğiniz çok teşekkür ederiz. Orada iki gün gıda bulamadık. Enkaz altında olanlar, zor durumda olanlar vardı. Otelin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bize yabancı gibi değil, hepsi ağabeyimiz, ablamız, annemiz, babamız gibi davranıyor."
KIZININ YAŞADIĞI TRAVMAYI ANLATTI
Kızı Rabia Hüsra'nın depremin etkisinde olduğunu ve otelde konakladıkları ilk gece 'Anne evimiz sallanıyor' diyerek uyandığını anlatan Kırlangıç, "'Sallanmıyor. Her şey yerinde duruyor Rabia Hüsra' dedim, sonra tekrar uyuttum. Uyandı ve 'Anne galiba sallanıyoruz, sen bilmiyorsun' dedi. Gerçekten çocuklar için çok zor bir süreç. İnşallah etkisi hiçbirinde kalmaz. Otelde resim yaparken mutlu. Ben annesi olarak farkındayım" ifadelerini kullandı.
Mustafa Kırlangıç, deprem bölgesindekilerin yardıma ihtiyacı olduğunu ve yağmalama olaylarından dolayı üzüntü hissettiklerini söyledi.
KÖSE: ÇOCUKLARIM İÇİN GELDİK
Gaziantep'teki evleri hasar gördüğü için geldiği Antalya'da eşi ve 3 çocuğuyla Kemer'deki otele yerleştirilen Seddar Köse, şöyle konuştu:
"Evimiz hasarlıydı. Belediye aracılığıyla buraya geldik. Buradaki vatandaşlardan, otel sahibinden ve buna vesile olanlardan Allah razı olsun. Çocukların yüzünü güldürmek için gelmek istedik. Çünkü çocukların psikolojisi bozuldu. 3 çocuğum var. Çocukların yüzü güldü. Otelde çalışanların ilgisi çok güzel." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2023-02-11 15:03:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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