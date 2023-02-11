Öğrenciler, depremzedeler için soba ve su geçirmez tulum üretiyor



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki mesleki ve teknik liselerin öğrenci ve öğretmenleri, ürettikleri varil sobalarla, diktikleri su geçirmez uyku tulumları ile kışlık kıyafetleri, deprem bölgesine gönderiyor. Şu ana kadar içinde gıda ürünleri de olan toplam 21 TIR, bölgeye sevk edildi.

Tüm Türkiye'nin hem aramakurtarma hem de gıda, giyecek, barınma ve ısınma amaçlı tüm ihtiyaçlarına yönelik tek yürek olduğu deprem bölgesi için, Antalya'daki mesleki ve teknik liseler, tüm üretimlerini bu yöndeki ihtiyaçlara dönüştürdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, kentte bulunan 81 mesleki ve teknik lise ile 11 mesleki eğitim merkezi ile 1 olgunlaşma enstitüsünde, deprem bölgesinde kullanılacak sobadan yağmursu geçirmez kışlık tuluma, mobil mutfaktan ekmek üretimine öğrenci ve öğretmenler gece-gündüz demeden çalışıyor.

20 BİN KİŞİLİK MOBİL MUTFAK, GÜNLÜK 30 BİN EKMEK

Koronavirüs sürecinde maske, dezenfektan, kolonya ve temizlik ürünleri gibi üretimlerle dikkat çeken mesleki ve teknik liseler, deprem bölgesinde 20 bin kapasiteli 3 mobil mutfak kurdu. Alanya ve Tez Tour meslek liseleri, günlük 30 bin adet ekmek üretip gönderiyor. İsmet İnönü Meslek Lisesi ile Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yardım kampanyası alanları oluşturuldu. Meslek liselerine bağlı uygulama otelleri, 1000 yataktan oluşan tüm kapasitesini depremden etkilenenler için kullanıyor.

GÜNDE 1200 SOBA ÜRETİLİYOR

Demre ve Kepez mesleki ve teknik liselerinin öğrenci ve öğretmenleri ise varilleri keserek sobaya dönüştürüyor. İki okulda günlük 600'er adet üretilen sobalar, yardım TIR'larıyla bölgeye sevk ediliyor. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü de polar, eşofman gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra, su geçinmez uyku tulumu da üretmeye başladı. Ayrıca günlük 100 adet uyku tulumu üretiminin artırılmasına yönelik çalışma yapılıyor. Uyku tulumu üretimi için İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Lisesi'nde altyapı kurulumuna başlandı.

YARDIM TIRI 21'E ULAŞTI

Manavgat Halk Eğitim Merkezi'nde ise bere ve mont üretimi yapılıyor. Soba, mont, bere, uyku tulumu, polar gibi kışlık kıyafetler günlük olarak yardım TIR'ları ile bölgeye sevk ediliyor. Şu ana kadar içinde gıda ürünleri de olan toplam 21 TIR, bölgeye gönderildi. Ayrıca depremin ilk günü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 15 kişilik 2 aramakurtarma ekibi Hatay ve Kahramanmaraş'a gönderildi. Psikolojik destek için de 24 rehber öğretmen Adıyaman'a gitti. Meslek lisesi öğrencileri, depremzede çocuklar için oyun odası kurumları ve mobilyalarının üretimini de yapıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-11 17:17:33



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