Gurbetçi itfaiyeci, bu kez deprem bölgesinde hayat kurtarıyor



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)CUMHURİYET tarihinin en büyük orman yangını olan Manavgat yangınında ve Kastamonu'daki sel felaketinde gönüllü çalışmalara Almanya'dan katılan gurbetçi itfaiyeci Doğan Atalay (40), Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin haberini alır almaz harekete geçti. 2 arkadaşıyla 38 saat yolculuğun ardından Adıyaman'a ulaşan Atalay, depremde aramakurtarma çalışmalarına katıldı.

BadenWürttemberg eyaletindeki Waldshut'ta yaşayan itfaiyeci Doğan Atalay, 12 yaşında 'çocuklar itfaiyesi'nde başlayıp, 18 yaşında itfaiyede aktif çalışmaya geçti. 2021 yılında Manavgat yangının haberini alır almaz gönüllü olarak yangın bölgesine gelen gurbetçi Atalay, yangın söndürme çalışmalarında yoğun mücadele verdi. Yangından sonra Kastamonu'nda meydana gelen sel felaketinde de gönüllü olarak çalışmalara katılan Doğan Atalay, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem haberini alır almaz deprem bölgesine gelebilmek için arkadaşlarını organize etti. Almanya'dan gönüllü 2 arkadaşıyla deprem bölgesindeki çalışmalar için harekete geçen Atalay, 38 saat yolculuğun ardından depremden etkilenen Adıyaman'a geldi.

Deprem haberinin ardından 5 gün sonra bilet bulabildiğini belirten Atalay, "Avrupa'dan gelecek arama kurtarma ekiplerine uçakta öncelik tanıyın. Lütfen burada ihtiyacımız çok. Zor durumdayız" dedi.

Antalya'daki Manavgat yangınında çalıştığını anlatan Doğan Atalay, "Bir yerin yandığını görüp orayı söndüreceğimizi biliyorduk. Yangını söndürdük. Kastamonu'nu sel vurdu. Kastamonuluyum ve oraya geçtim. 2 hafta da orada yardımcı oldum. Orada da bir binayı çamur bastığında 3 kişinin kayıp olduğunu biliyorduk ve orada arama yapıyorduk" diye konuştu.

Adıyaman'a ulaşan Atalay, "15 kişilik bir aile yok. Apartmanın 4'üncü, 3'üncü, 2'nci veya zemin katı yok. Yerle bir olmuş. Aramaya hangi kattan başlayalım. Çok zor bir durum" dedi.

'GELİN BİRLİKTE YARDIM EDELİM'

Almanya'nın yanı sıra bölgeye İspanya'dan köpekleriyle beraber gelen ekibe eşlik ettiğini belirten Doğan Atalay, "İspanyol ekiple beraber 10 ceset bulduk. Allah'tan ümit kesilmez. 6'ncı gün olmasına rağmen canlı çıkabiliyor. Ümit kesilmiyor. Allah yardımcımız olsun. Vatanımıza geçmiş olsun. Almanya'dan gelmek isteyen kalifiye eleman, itfaiyeci, ilk yardım bilenleri ve polisleri buraya çağırıyorum. Gelin birlikte yardım edelim. Bu 12 haftalık bir iş değil. Hiç kolay değil. Daha aramadığımız yüzlerce daire var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-02-12 10:26:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.