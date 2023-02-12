9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Doğurmam gereken bir bebeğimin olduğunun farkındaydım



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Antalya'da konaklamaya başlayan depremzedelerden 9 aylık hamile Elif Nur Özkan, bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almayı hayal ediyor. Hatay'da sarsıntıyla uyandığında 6 yaşındaki oğlunu yanına almak isterken üzerine dolap devrildiğini ve eşi dolabı kaldırdıktan sonra evden çıktıklarını anlatan Özkan, " Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Biz buraya gelmek zorundaydık. Orada hastanenin yıkıldığını duymuştum. Doğurmam gereken bir bebeğimin olduğunun farkındaydım" dedi.

Depremlerin ardından Antalya'ya gelen depremzedelere Serik'teki turizm çalışanları, TOKİ'nin konutlarında evlerinin kapısını açtı. Turizm çalışanları konutlarda yaklaşık 200 depremzedeyi misafir edip, gıda başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Hatay'daki evinde depremi yaşayan 9 aylık hamile Elif Nur Özkan yaşadığı korkuyu anlattı. Özkan, "Herkes yatıyordu. Çok büyük bir sesle uyandım. Eşime bağırmaya başladım. Rüya gibiydi. 'Yatağı sen sallıyorsun' dedim. Uyanır, uyanmaz aklıma 6 yaşındaki oğlum geldi. Çocuk odasına gittim. Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi. Eşim dolabı kaldırırken zaman kaybettik. Aybars'a geç ulaştık. Dışarı çıktık" diye konuştu.

Yaşadıklarını 'korkunç' olarak nitelendiren Özkan, "Çok ses geliyordu. Katliam gibi bir şeydi. Dışarıya çıktığımızda yağmur yağıyordu. Bütün arabaların üzerine güneş enerji panelleri düşmüştü. İnsanlar dışarıda bağırıyordu. Ben 9 aylık hamileyim. Yaşadıklarımı unutamıyorum. Çok farklı şeyler yaşadık. Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Biz buraya gelmek zorundaydık. Orada hastanenin yıkıldığını duymuştum. Doğurmam gereken bir bebeğimin olduğunun farkındaydım. Gelirken 'acaba doğru mu yapıyoruz' diye çok düşündüm. İyi ki gelmişiz çok güzel insanlarla karşılaştık. Böyle tanışmak istemezdim. Arkadaşlarımdan haber almak istiyorum."

Elif Nur Özkan'ın eşi Arafat Özkan ise "Çok büyük sıkıntı yaşadık. Eşim yakın zamanda doğum yapacak. Hastaneler yıkıldığı için o telaşın içerisinde sağlam kalan arabamıza binip Antalya'ya geldik" diye konuştu. Elif Nur Özkan'ın annesi Bahar Yıldırım da depremden sonra 10-15 dakika birbirlerine sarılarak yağmurun altında beklediklerini anlattı. Özkan ailesinin oğlu Aybars (6), Trabzonspor taraftarı olduğunu söyledi. Elif Nur Özkan'ın babası Abdullah Yıldırım, uyanık olduğu anda koltuğa uzanırken gürültüyle sarsıntıyı hissedip, eşini uyandırdığını ve birlikte evin bahçesine çıktıklarını anlattı.

'GIDA VE DİĞER İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ'

Depremzedeleri Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki TOKİ Sitesi'nde misafir eden site yöneticisi Yakup Çınar ise "Deprem felaketinden sonra biz de sitemize gelen depremzedeleri ağırlamaya başladık. Yaklaşık 200 misafirimiz var. Sitemizdeki turizm çalışanı hak sahipleri, ev sahipleriyle il dışında olup dairesini bize açan ev sahiplerinin konutlarını misafirlerimiz için ayırdık. Misafirlerimizin gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Turizm sektöründe çalışan site sakini Uğur Masat da depremzedelere yardım edebildikleri için mutluluk duyduğunu dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-02-12 15:45:11



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