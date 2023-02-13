Eski eşi, Ayşegül'ü bıçaklayarak öldürdü (2)



'BİBER GAZI SIKTI, SİNİRLENDİM, BIÇAKLADIM'

Antalya'nın Kepez ilçesinde, eski eşi Ayşegül Şimşek'i bıçaklayarak öldüren Erhan Onur Eldemir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eldemir'in, ilk ifadesinde, "Uzaklaştırmam vardı, konuşmak için evinin yanına gittim. Burada servisten indi. Konuşmak istedim, tartıştık. Bana biber gazı sıktı. Ben de sinirlendim, bıçakladım. Daha sonra da polis merkezine gidip, teslim oldum" dediği öğrenildi.

Eldemir'in savcılıktaki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Ayşegül Şimşek'in vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu kaydedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-02-13 14:22:23



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