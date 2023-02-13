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Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi 'depremzede' olarak kaldığı otelde yakalandı

DHA

Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi 'depremzede' olarak kaldığı otelde yakalandı


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı. Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerinde Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2023-02-13 17:40:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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