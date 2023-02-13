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Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi 'depremzede' olarak kaldığı otelde yakalandı (2)

DHA

Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi 'depremzede' olarak kaldığı otelde yakalandı (2)


MÜTEAHHİT TUTUKLANDI 
Manavgat´ta kaldığı otelde jandarma tarafından yakalanan Ömer Cihan verdiği ifadede, müteahhitlik yaptığı süre boyunca 3 ila 7 kat arasında 35 bina yaptığını belirtti. Yaptığı binalardan sadece Hatay´ın Saraykent Mahallesi 358´nci sokakta bulunan Kule apartmanının yıkıldığını aktaran Cihan, "Kule Apartmanı bölge genelinde meydana gelen depremde yıkılmamış ancak meydana gelen artçı depremde yıkılmıştır. Söz konusu apartmanın çevresinde bulunan diğer apartmanlarda depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştır. Bahse konu apartmanın yıkılma sebebi ise bitişiğinde bulunan diğer apartmanların deprem etkisiyle Kule apartmanına yüklenmesinden dolayı olmuştur" dedi.
`YANLIŞ BİRŞEY YAPMADIM´
Kendisinin yaptığı diğer apartmanların 2 ayrı deprem olmasına rağmen hala ayakta olduğunu anlatan şüpheli Ömer Cihan şunları söyledi:
"Ben konutu yaparken belediyeden projeye uygun ruhsat alarak yapı denetim firmasının izni ile işe başlardım. İnşaatın her alanında yapı denetim firması gerekli inceleme yaparak denetimde bulunurdu. Yanlış bir husus olduğunda inşaatı durdururlardı. Ben Kule apartmanı ve diğer inşaatlarımın yapımı sırasında yapı denetim firması gerekli incelemeyi yapmış ve inşaatların tamamı sorunsuz tamamlanmıştır. Ben kesinlikle yanlış bir şey yapmadım."
Savcılıkta ifadesi alınan Ömer Cihan, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat Abakan
2023-02-13 19:15:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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