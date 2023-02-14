18 yaşındaki Azad öldü; arkadaşı 'Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk' dedi

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da arkadaşı E.O.T.'nin (18) tabanca ile kazara vurduğu iddia edilen Azad Altay (18), hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan E.O.T. ifadesinde, "Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk; birden patladı" dedi.

Olay, 5 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.O.T.'nin elinde oynadığı tabanca ateş alınca arkadaşı Azad Altay alnından vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Altay, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Altay, 13 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan E.O.T.'nin ifadesinde, "Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk; birden patladı. Ne yapacağımı bilemedim" dedi.

E.O.T.´nin emniyetteki işlemleri sürerken, Altay'ın cenazesinin, otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-02-14 12:25:06



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