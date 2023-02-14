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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yazıcı: Antalya'daki depremzede sayısı 72 bine ulaştı

DHA

Vali Yazıcı: Antalya'daki depremzede sayısı 72 bine ulaştı


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, deprem bölgesindeki illerden kente getirilen depremzede sayısının 72 bine ulaştığını açıkladı. Yazıcı, "Bunun içinde kendiliğinden gelen ve yakınları aracılığıyla şehre dağılmışların rakamı yok" dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) ev sahipliğinde, kentten deprem bölgesine yapılacak yardımların koordinasyonu, misafir edilen afetzedeler ve geleceğinin planlaması amacıyla geniş katılımlı toplantı düzenlendi. Vali Ersin Yazıcı başkanlığındaki toplantıya ATSO Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile Batı Akdeniz illeri oda, borsa ve iş dünyasını temsil eden sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 1000'e yakın kişi katıldı.
ATSO Konferans Salonu'ndaki toplantıda Vali Yazıcı, ufak tefek aksaklıklar olsa da büyük felaketten birlik ve beraberlik içinde çıkılacağını belirterek, "Deprem felaketinin ardından Antalya'nın çok özel bir durumu oldu. Konaklama potansiyelimiz çok yüksek olduğu için burada afetten mağdur olan çok büyük bir nüfus var. Depremzedelerin belirli bölümünü bu şehrimizde misafir etmek, kucak açmak bize düştü. 1 haftadır yoğun şekilde misafir kabul etmeye devam ediyoruz. Otelcilerimize teşekkür etmek istiyoruz" dedi.
'SADECE OTEL, KYK VE MİSAFİRHANELERDE 72 BİN KİŞİ VAR'
Otelcilerle 3 toplantı yaptıklarını anlatan Vali Yazıcı, "58 bine yakın, 60 bin yatağın tahsisin sözü aldık. Bunun yanında ilimizde 4 bin 300 kapasiteli misafirhane, KYK yurtları bu iş için hazırlandı. İhtiyaç olması halinde pansiyonlar hazır. Bugün itibarıyla 60 bine yakın otellerde, lojmanlarda, apartlarda depremzedemiz var. 4 bin 300'ü kamu misafirhanelerinde 7 bin 600 de KYK yurtlarında misafirlerimiz var. Topladığımızda 72 binleri bulduk. Bunun içinde kendiliğinden gelen ve yakınları aracılığıyla şehre dağılmışların rakamı yok. Henüz onları toparlayamadık. Sadece otel, KYK ve misafirhanelerde şu an için 72 bin kişi var" diye konuştu.
ÇEVRE İLLERE TRANSFER 
Antalya'ya gelen depremzedelerin doğru yönetilebilmesi için Burdur, Isparta ve Konya KYK ile de iletişimde olduklarını, Denizli'ye transferlerin de başladığını kaydeden Yazıcı, şunları söyledi:
"Gün sonunda yer kalmayınca KYK yurtları ve çevre illerinin de koordinasyonunu biz aldık ve oralara depremzedeyi sevk ettik. Antalya'ya akın akın gelen depremzedeleri mağdur etmemek adına bu organizasyonu yaptık ve devam ediyoruz. Depremzedelerin transferi için 428 otobüs ve minibüsü bölgeye gönderdik. Hayırseverlerin gönderdiği araçlar da var. Bu büyük afette durum çok daha kötü ama Antalya olarak bu güzel misafirperverliği devam ettirebilmek için insani duruşumuzu bozmadan, kimseyi üzmeden üzerimize düşen ev sahipliğini en güzel şekilde yapacağız."
Bölgedeki aramakurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve yaraların hızla sarılmasını ümit ettiklerini dile getiren ATSO Başkanı Ali Bahar ise şöyle konuştu:
"Elbette bizim afetzedelere destek için güçlü olmamız, daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu amaçla Antalya, Burdur, Isparta, Alanya, Manavgat, Kumluca oda ve borsaları, özel sektör ve sivil toplum olarak afet yardım çalışmalarını, ihtiyaçları değerlendirmek, mümkün olan koordinasyonu görüşmek için bir aradayız. Bölgedeki afet çalışmaları ve yaraların sarılması kısa süreli bir iş değildir, bu bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton koşusudur. Bölgeye ilgimiz ve desteğimiz devam edeceği gibi illerimizdeki misafirlerimizle ilgili çalışmalar da devam edecektir. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olarak kalıcı bir koordinasyon sisteminin oluşturulması, bir gelecek planlaması yapılması gerektiğine inanıyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşları olarak koordinasyon içerisinde birlikte hareket ederek çok daha güçlü olacağımıza gerek destek gerekse hazırlık süreçlerini daha başarılı bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum." DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-02-14 17:41:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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